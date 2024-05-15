Vergi kaçakçılığı Maliye’nin radarında: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme

17 MİLYARLIK SAHTE FATURA İÇİN İNCELEME Hazine ve Maliye Bakanlığı , 17 milyar TL'lik sahte fatura için inceleme başlattı.

Kayıt dışı ile mücadeleye hız veren Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

SAHTE FATURA NEDİR?

Gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere deniyor.

Mükellefler hiç vergi ödememek, vergi iadesinden faydalanmak veya daha az vergi ödemek ya da kolay yoldan işletme dışına para çıkarmak gibi amaçlarla bu işlemlemleri uyguluyor. Bu işlemler mevzuatta kaçakçılık suçu anlamına geliyor.

KDV KAÇAĞIYLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından işletmelere yönelik vergi denetimleri de sürüyor.