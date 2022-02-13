Melankolik sevgili

KENDİ dünyasında oldukça huzurludur.

MÜKEMMELİYETÇİ olma eğilimindedir.

YALNIZ çalışmayı tercih eder.

UTANGAÇ ve hatta çoğu zaman çekingendir.

AYRINTILARA çok dikkat eder.

ÇOĞU zaman bir terslik olacağını düşünür, muhtemel talihsizlikler konusunda takıntılı olabilir.

İNCE eleyip sık dokur; karar verme aşamasında bir hayli yavaş hareket eder.

VE tabi fazla dikkatlidir.

KAPALI kutu gibidir, ketumdur.

SIK sık umutsuzluğa kapılır, karamsarlaşır.

İLİŞKİNİZİ ciddiye alır. Aslında her şeyi, tümüyle hayatı ciddiye alır.

DEDİK ya ince eleyip sık dokur. Bu yüzden de bir hayli tedbirlidir.

İÇİNE kapanmaya meyillidir.

GÜNDÜZ gözüyle hayaller alemine dalar; başında kavak yelleri eser desek yeridir.

KİNİ zaman pasif görünebilir.

YANLIŞ anlaşılması oldukça kolaydır. Bu yüzden sık sık hiç kimsenin onu anlayamayacağını da düşünür.

FAZLASIYLA alçak gönüllüdür.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

'ERKEKLER seksten başka ne düşünür?' adlı kitap 200 adet boş sayfadan oluşur. Harry Potter'dan daha çok satmıştır.

TESPİTLİ YORUM

@Sero_toninsu DERS çalışmaya çalışmak diye bir kavram vardır. Zihin ders çalışmak zorunda olduğunu bilir ve ders çalışmak ister. Beden ise bunu eylem geçiremez…

NE KADAR OLDU?

Ebru Destan, "Kılık kıyafetimdeki uyum köpeğimle aynı olsun istedim. Saçlarımı köpeğimin rengine uygun boyattım" diyeli 14 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

DUVAR yazıları muhite göre şekilleniyor;

Mamak'ta "Buraya işeyen eşektir" yazarken, Çankaya tarafında bir duvarda, "İnsancıl atıklarınızı bırakmak yasaktır" yazıyor. Kulağa o kadar sevimli geliyor ki insanın gidip bırakılanı alası geliyor.

"AMCA topu atsana!" diye bağıran çocuklara döndüm, "Ben amca mıyım ya?" dedim.

Bu defa "Abla topu atar mısın?" dediler, çaresiz attım topu. Abi demek bu kadar zor mu? Zamane veletleri işte...