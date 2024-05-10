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Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamlarla açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sıcak hava balonlarında güvenli uçuşa yönelik yaptığı çalışmalar sayesinde balon uçuşlarının yoğunlaştığı 2011 yılından 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 310 bin 301 balon uçuşu ile 5 milyon 863 bin 176 yerli-yabancı yolcunun uçurulduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye’de şu anda ruhsatlandırılmış 67 balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu, 434 balon ve 682 balon pilotu bulunduğunu belirterek yeni sezon öncesi 'rekor' sinyali verdi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 11:17 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 11:28
Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamlarla açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren sıcak hava balonu işletmeleri, filolarında yer alan hava araçları ve Türkiye'deki sıcak hava balonculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülkesi olduğunun altını çizerek, Kapadokya'da bir günde yapılan uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabildiğini ifade etti.



Türkiye'de halihazırda ruhsatlandırılmış 67 sıcak hava balon işletmesi ve buna ilave 6 onaylı eğitim organizasyonu bulunduğunu belirten Uraloğlu, bahse konu olan balon işletmelerinin filolarında 434 balon ve mevcutta 682 balon pilotunun bulunduğunu vurguladı.

Sıcak hava balonculuğunda zirvedeyiz!


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 7 bölgede balon uçuş faaliyeti yürütülmektedir. Bu uçuşların yüzde 80'den fazlası Kapadokya bölgesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de balon uçuşlarının yoğunlaştığı ve Kapadokya'nın bilinirliğinin arttığı 2011 yılından bu yana 310 bin 301 uçuşla 5 milyon 863 bin 176 yerli-yabancı yolcu balon ile uçtu." dedi.

Ticari olarak taşınan balon yolcu sayısının 2022 yılında rekor düzeye ulaşarak 750 bin seviyelerine ulaştığının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "2023 yılında gerçekleşen 27 bin 318 uçuşta 615 bin 63 kişi balon ile uçuş yapmıştı. 2024 yılına baktığımızda ise 1 Mayıs itibarıyla 183 bin 574 kişinin balon ile uçtuğunu görüyoruz. Bu sayı bize tatil sezonunun başlamamasına rağmen rekora seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor." diye konuştu.



Türkiye'nin en fazla balon faaliyetinin yürütüldüğü Kapadokya bölgesinde, iklim ve rüzgar yapısının yılda ortalama 280 güne kadar uçuş yapılmasına müsaade ettiğini de dile getiren Uraloğlu şu şekilde devam etti:

"2022 yılından bu zamana kadar aylık ortalama 2 bin 500 balon uçuşu yapılan Kapadokya bölgesinde o süreçten bu sürece aylık ortalama 50 bin yolcuya hizmet verildi. Bu da yılda 600 bin kişi demektir. Bu sayı dünyada eşsizdir. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yılda en fazla 60 gün uçuş yapılabiliyor. Kapadokya bölgesindeki uçuş sayısına en yakın sayılabilecek ticari uçuşlar Kenya'da yapılıyor. Kenya'da günde yaklaşık 40-50 civarında balon uçuyor ancak, yılda en fazla 120 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor. Ticari balon operasyonlarının yoğun olduğu Avusturalya ve Tanzanya'da uçulabilir gün sayısı da 100 ile 120 gün arasında değişmektedir"

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