Derbilerin olmazsa olmazları
Maçı kazandırmak için takıma yardım etmenin en mistik yolu: Totem yapmak.
Az mı değiştirdik oturduğumuz yeri, az mı bozduk rahatımızı. Sonuçta bu da cefakarlık...
Futbolla az ilgilenenlerin bir günlüğüne tribün amigosuna dönüşmesi...
Başka günler hangi takımlı olduğunu bile unuttuğun arkadaşın tek başına tribüne dönüşür ya hani, kazandıkları zaman sinir bozup durur. Bildin o arkadaşı.
Derbi biter bitmez sosyal medyayı coşturmak...
Kazandıktan sonra Twitter'dan esprili tweet atmalar, Instagram'da göndermeli fotoğraflar atmalar, Facebook'ta yorumlarla salça olmalar. Gün senin günün derbi kazanan takımın taraftarı.
Her derbi öncesi yapılan "Derbinin favorisi olmaz" yorumu...
Spor yorumcularının vazgeçemediği, yılların eskitemediği eşsiz lezzet. "Maça çıkacak takım ne kadar formsuz olursa olsun, bu bir derbi maçı, her şey olabilir."
Derbi öncesi televizyonda yayınlanan geçmiş yıllardaki derbi özetlerini izlemek.
"Ulan şu maçta da ne kazanmıştık bee", "Hakem fena harcamıştı bizi burada" diyerek geçmiş zaman yad edilir bir güzel.
Ünlülerin derbinin sonucu üzerine tahminde bulunması...
- Derbiye çıkacak takımların taraftarı olan ünlülere soruş.
- Tüm ünlülerin "Biz kazanırız" demesi...
- Aynı soruyu televizyonun spor bölümünde çalışan müdürlere sormaca...
- Kapanış...
Maç öncesi görsel şölen yaşatan taraftar koreografileri...
Tribünlerin günler öncesinden hazırlandığı, rakibe kollektif gözdağı vermenin izlemesi en güzel yolu.
Ertesi gün derbiyi kazanan takım taraftarlarının formalarını kuşanması...
Göbekli müdürün de giymiştir, laf da sokar üstüne, bir şey diyemezsin...
Derbi saatine kadar gittikçe artan tatlı karın ağrısı.
Bir yandan kötü hissettirir ama bir yandan da çok güzeldir!
Bu acayip duyguyu çeken anlar.
Arkadaşlarla toplanıp izlemek...
Diğer maçları tek de izlersin ama derbi dediğin evde veya dışarıda kalabalık halinde izlenir.
Rakip takım taraftarı arkadaşınla bahse girmek.
Aman diyeyim saçınızı kazıtmaya girmeyin bak, 4. maddedeki yorumu hafızaya atmakta fayda var.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1925 yılında 13 turnuva kazanan efsane golfçü Bobby Jones, 14. turnuvayı da kazanacakken yaptığı faulü hakemlere haber verdi ve bu ona turnuvaya mal oldu. Jones daha sonra aldığı övgüler için şöyle dedi:
Banka soymuyor diye birine teşekkür eder misiniz?
TESPİTLİ YORUM
Madem ışık sesten daha hızlı, nasıl oluyor da öndeki aracın şoförü yeşil yandığını arkadaki arabanın korna sesinden sonra görüyor :)
NE KADAR OLDU?
Brezilya'da polis, Coronavirüs önlemleri kapsamında helikopterle alçak uçuşla inerken kum fırtınası yaparak plajdakileri dağıtalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BENİM çok şanslı bir gelinim olacak.
Hiçbir zaman, "Ahh anamın yemekleri olsaydı şimdi" diyen bir kocası olmayacak hayatında.
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