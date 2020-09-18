18-25 yaş arası her genç kızın mutlaka ilgi duyduğu erkek
Başınıza bela açabilirler, hatta size şiddet bile uygulayabilirler.
Ana kuzuları Bunlar ailelerine değer verdikleri için kızlarda sanki gelecekte iyi bir eş olabilir izlenimi verirler. Önce başkalarından hevesinizi alıp sonra bunlardan bir tane bulun.
Sadece görünüşü için birlikte olunanlar Bunlar yakışıklıdır, eli yüzü düzgündür. Ancak, çok fazla bağlanmaya gelmez. Tek gecelik ilişkiler en iyi bunlarla yaşanır.
Size kötü davrananlar Aslında bunlar için uğraşmaya değmese de gençliğin verdiği aptallıkla bu tarz erkeklerin çekiciliğine kapılabiliyor insan
Sizinle zıt kutuptakiler Sizle tamamen farklı olmaları zaten bunları çekici kılar. Heyecanlıdır, sohbetler güzel olur.
Ancak, bir süre sonra sıkar. Çiftler arasında az da olsa benzerlik şarttır.
Ortamın zengin çocuğu Bunu mutlaka kafalamaya bakın.
Sizden yaşça büyük olanlar Olgun erkekler genç kızların ilgisini çekebilir. Ancak, dedeniz yaşındaki adamlarla da birlikte olmayın tabii. Çok zenginse ve karısını terk edip sizinle evlenmeyi planlıyorsa başka tabii.
Sürekli felsefik konuşmalar yapıp derin bir kişiliği olduğunu sandığınız enteller.
Aslında çoğu fostur. Ama, insan etkileniyor işte konuşmalarından falan. Sanki her şeyi biliyorlarmış hissi onları çekici kılıyor.
Gitarcılar Her genç kızın ilk göz ağrılarındandır.
"İşte hayatımın aşkı" dedikleriniz Asla hayatınızın aşkı falan olmayacaklardır. Hem daha o yaşta ne aşkı???
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Wasabi'nin yüksek maliyetli bir ürün olmasından dolayı, insanların "wasabi" diye yedikleri şey çoğu zaman yabanturpu, hardal, nişasta ve yeşil gıda boyası karışımıdır.
TESPİTLİ YORUM
Sabahın köründe kalkınca kendimi bakkal dükkanının yanına BİM açılmış esnaf gibi hissediyorum.
Öyle mutsuz, öyle çaresiz.
NE KADAR OLDU?
Kayseri'de bir kişi, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yapan adamın parmaklarını kıralı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Çatı katındayım!
Etraf karanlık mı karanlık.
Elimde fenerle eski eşyalarımın olduğu sandığın kapağını açıp içine elimi daldırdım veee… O anda karşıdan bir el de benle birlikte sandığın içine daldı! Besmelelerle geri kaçıp çığlık atarken fenerimin doğru açıyı bulmasıyla gerçeği öğrendim ve deli gibi gülmeye başladım.
Meğerse sandığa uzanan ikinci el, sandık kapağındaki aynadan yansıyan kendi elimmiş!.
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