SÖZLERİNİN eri ol.

Daima konuşmayı sürdürün.

PARA sizi şık yapmaz.

Görgü ve saf kalp bunu sizin için yapacaktır.

KIZI değil kadını seçin.

YERİNİZDE olun.

Kibar ol.

ONA asla sizin acı çekmenize izin verecek tatmini yaşatmayın.

TARTIŞMAYI öfkeyle değil, mantıkla kazanın.

Bazen katılmamayı kabul ediyorum.

ZAMAN sınırlıdır.

Boşa harcamayın.

YALNIZSIN. Kimse sana yardım etmeyecek.

Tek kişilik ordu olun.

ÖFKE ve intikam duygusunun sizi tüketmesine asla izin vermeyin.

BAĞIŞLAYIN ve bırakın. Başkalarını affet.

Kendini bağışla.

SİZDEN daha akıllı insanlarla takılın. Onlardan öğreneceksiniz.

CİNSİYETİNİ kalkanı olarak kullanan mantıksız bir kızla tartışmaya girmeyin.

Kaybedeceksin.

DEDİKODUYA girmeyin.

Asla kimseye kızmayın.

İNSANLAR kör değildir.

Hiç kimse tüm kalabalığı manipüle edemez. Dürüst ol.

ANNE babanız arkadaşlarınızdan, kız arkadaşınızdan, gece partilerinden ve ofiste fazla mesai yapmaktan daha önemlidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Pablo Escobar hapse girdiğinde kendi inşa ettirdiği oldukça eğlenceli, Medellin manzaralı, kendi seçtiği gardiyanlarla dolu bir hapiste kalmıştı.

Satürn'ün yörüngesinde dönen uyducuklara NASA yavru kedi isimleri vermeye başlamıştır.

ABD malı yumurtalar Birleşik Krallık'ta yasaklıdır. Çünkü bu yumurtalar yıkanır. Birleşik Krallık malı yumurtalar ise ABD'de yasaklıdır çünkü bu yumurtalar yıkanmaz.



TESPİTLİ YORUM

@hacarofficial Kimse reddedilen başvurularını, fazla kilolarını, sivilcelerini ve aldatılma şüphesini paylaşmıyor.

Herkes aldığı çiçekleri, özel davet ve başarılarını paylaşıyor. Siz ise ikincisine bakarak herkesin harika hayatı olup sizin kaybeden olduğunu sanıyorsunuz.

Hayır. Filtre sadece.

GÜLÜ YORUM

@mbatuhanors Acilde çalışırken 3 oğlan çocuğunu muayeneye getirdiler, 2'sine bakıp reçetelerini yazdım, sıra 3.'ye geldi, "neyi var" dedim, bunun bir şeyi yok da şimdi 2'sini muayene ettirdik, bunu ettirmezsek ağlar" diyor..

Ablacım bu nasıl sebep, ben atlı karınca mıyım?