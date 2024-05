Aşama 1. Aşık olmak

Aşkın bu ilk aşamasında armoniler yavaş koşar, flört eder, midenizde kelebekler uçuşur, kalbinizde saçlarınız sık sık dökülür ve daha çok gülersiniz. Aşık olmak sizi parlatır. Eğlence ve tutkuyla dolu, aşkın birinci aşaması, genellikle balayı aşaması olarak anılır, eğlenceli olduğu için herkesin favorisi olma eğilimindedir.

Aşama 2. Ciddileşmek

2. aşamaya girin, hâlâ harika bir çift olursunuz.

Parkta el ele tutuşursunuz ve film izlemek için birbirinize sarılırsınız. Ama bir şeyler değişti. Birlikte yaşamaya başladınız, hatta belki evlendiniz. Bu eğlenceli zaman sona erdi ve ilişkiniz ciddi bölgeye girdi.

Aşama 3. Ne oldu?

Ne oldu? Aşktan mı düştün? Bu noktada tüm resimler kaldırıldı. Kendinizi daha çok tartışırken bulursunuz. Romantizm iş gibidir ve zamanınızı sıkıştırıp sıkamazsınız.

Sadece bitmesini istersiniz.

Ve çoğu insan tam da bunu yapıyor, ilişkilerini sonlandırıyor.

Aşama 4. Kaideden aşağı inme

Siz ve partneriniz hayatla yüzleşebilir ve ekip olarak zorluklarla mücadele edebilirsiniz. Gerçek sevgi düzeyine ulaştınız, romantizm ve tutkuyla ayakta tutulan ya da çocuk yüzünden birbirine yapışan bir aşk değil, sevgiye dayalı bir aşk. Karşılıklı anlayış ve birbirini kabul etmek.

Aşama 5. Ekip olarak birlikte çalışmak

Artık ikiniz de birbirinizin zayıflıklarını ve hatalarını, güçlü yanlarınızı ve arzularınızı kucakladığınıza göre, güçlerinizi birleştirebilir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz.

Aşk güzel olabilir ama mükemmel olmaktan çok uzaktır, sahip olmaya değer hiçbir şey kolay elde edilmez ve aşk kalıcıdır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Popo şeklindeki robotlar Samsung tarafından telefonlarını test etmek için kullanılıyor.

Kıtaların hepsinin adı başladığı harfle bitiyor.

Parkta at üstünde duran bir kişinin heykelinin her iki ön ayağı da havadaysa bu kişi savaşta ölmüş demektir.

Eğer atın bir ön ayağı havada ise kişi savaşta aldığı yaralar sonucu ölmüştür.Eğer atın dört ayağı da yerdeyse kişi doğal sebeplerden ölmüş demektir.

Rusya Kralı I. Elizabeth 1762'de öldüğünde dolabında 15.000 elbise vardı.



TESPİTLİ YORUM

@skylerisabitch Yokluktan ortaya çıkmış yemeklere bayılıyorum.

Mesela çiğ köfte adamlar yumruklayarak et pişirmiş.

Ben buna sadece saygı duyabilirim...



GÜLÜ YORUM

@seelimoji Küçük yeğenim parkta oynarken ablamı bulamayınca etraftakilere polisi arayın annem kayboldu demiş, çocuktaki özgüvene bak asla kaybolanın kendisi olduğu ihtimali aklına gelmiyor annesi için endişeli...