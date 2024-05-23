ASLA eski sevgilinizle çıkmayın, o bir nedenden dolayı eski sevgiliniz oldu.

Eski sevgilin geçmişine ait, yoluna devam et.

AİLE üyelerinin neredeyse % 70'i sizden hoşlanmadığında asla biriyle evlenmeyi ummayın.

Evliliğin uzun sürmeme ihtimali çok yüksek ve muhtemelen ilişkiden keyif alamayacaksınız.

AŞK için çıkmak ile eğlence için çıkmak arasında belirgin bir fark vardır. Bir ilişkiye girme girişiminizin asıl nedenini her zaman anlayın.

YALNIZKEN asla aşık olmayın, sonuçları çok ağır olacaktır.

BU hâlâ bir ilişki olduğu sürece, çıktığın kişiye asla tüm potansiyelini veya sırlarını açıklama.

KİŞİSEL gelişiminiz ilişkilerden önce gelmelidir.

İlişki içinde olduğunuz insanlar yine de sizi terk edebilir ama siz asla kendinizi bırakamazsınız, yani hiç kimse için maceralarınızdan ve hayallerinizden ödün vermeyin.

BAŞLANGIÇTA gerçek olamayacak kadar iyi görünen ilişkilerden kaçının.

Karşınızdaki kişi işleri çok hızlı aceleye getiriyorsa, romantizme kapılmayın.

Yavaşlayın ve dikkatli olun çünkü insanlar narsist partnerlere bu şekilde bağlanırlar.

ASLA emirler veren ve sana saygı duymayan biriyle çıkma. Duygusal istismar olasılığı çok yüksektir.

KARAKTERİNİ, tavrını ve davranışlarını değiştirmeyi düşünen hiç kimseyle asla çıkmayın.

Unutmayın, asla bir yetişkin yetiştiremezsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Meksika'da hapishaneden kaçmak tamamen yasaldır.

Korsanlar gece görüşünü artırmak ve eksik bir gözü kapatmamak için göz bantları takarlardı.

Teknik olarak hiçbir zaman bir filmin tamamını izlememişsinizdir çünkü sürekli göz kırpıyorsunuz.

Kaplumbağalar kıçlarından nefes alabilirler.

Suudi Arabistan, Avustralya'dan kum ve deve satın almak zorunda.



TESPİTLİ YORUM

@egebasaran Sırt çantası seni seviyorum insanlarla arama mesafe koyuyorsun.

Yüzlerce eşyamı alıyorsun ve yükümü 2 omzuma da eşit yayıyorsun müthiş birisin.



GÜLÜ YORUM

@tecofcof Üniversitedeyiz 5 arkadaş oturduk sunum hazırlıyoruz,.

Neyse bitirdik. İş çıktı almaya geldi, baktık printer'da tek sayfa kağıt kalmış. Ulan gecenin bir vakti ne yapacağız diye düşünürken arkadaş "Bu makine aynı zamanda fotokopi de çekmiyor mu?" diye sordu, ev sahibi arkadaş da "Evet" dedi. "İyi o zaman bu kağıdın fotokopisini çekip çoğaltalım" dedi.

İşin kötü tarafı ilk 10 saniye hepimiz fikri beğendik.

Mezun olmuş olmamız mucize...