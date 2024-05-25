Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2021/344 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/344 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Şişliilçesi,Harbiyemahallesi,776ada55parseldebulunan,kat mülkiyetli, Dokuz Katlı Bir Deposu Olan Asma Katlı Dükkan Ve Yedi Meskenli Kargir Apartman nitelikli,1.282,50m2 miktarlı anataşınmazın, 10/100 arsa paylı, MESKEN vasıflı,5.kat 6 nolu bağımsız bölümün 1/2 Hissesidir. Adresi : Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Işıl Apartmanı, No:3, 5. Kat, D:6 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 12.600.000,00 TL (Çıplak Mülkiyet Değeri)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İş bu parsel lehine 46.43 parsel aleyhine vali konağı caddesinden itibaren derinliğine 25.m.den sonra geriye kalan 5m. Derinlikteki kısımda 2m irtifadan fazla duvar ve ebniye inşa etmemek hakkı vardır. Aile konutu şerhi vardır (12/01/2015 Tarih ve 432 Yevmiye). İntifa hakkı vardır. (25/03/2016 Tarih ve 5787 Yevmiye). Kentsel sit alanında kalmaktadır (06/12/2021 Tarih ve 31151 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:31

22/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02039055

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