Burçlar nasıl gıdıklanır?

GIDIKLANDIKLARINDA burçların verdikleri tepkiler:

Koç Burcu: Daha elinizi sürmeden yalvarmaya başlar.

Daha sonra durmanız için her türlü rüşveti teklif eder.

Boğa Burcu: Yuvarlanarak, kendisini üzerinize atar yani üstünüze oturur ve öyle kalır. Malum ya o bir boğadır.

İkizler Burcu: Yerlere düşer, gıdıklanmaya bayılır ama seans bitince hemen olanı unutur ve sorar: "Nerede kalmıştık?

Konumuz neydi?"

Yengeç Burcu: Hiç tepki vermez, bir şey söylemeden öylece bakar sonra kapıyı çarparak çıkıp gider ve saatler sonra geri gelir. On yıl sonra bir kavga sırasında, bu yaptığınızı yüzünüze vuracaktır.

Aslan Burcu: Önce anlamaz, sonra küser ve bunu neden yaptığınızı açıklamanızı bekler. Açıklamadan, yani bunun bir şaka olduğunu anladıktan sonra gıdıklamaya devam etmenize izin verir.

Başak Burcu: Siz bıkıp duruncaya kadar, hiç gülmeden sabit bakışlarla yüzünüze bakacaktır.

Terazi Burcu: Hoşuna gidecektir ama dış görünüşünü bozduğunuz anda başınız derde girecektir.

Akrep Burcu: Önce gıdıklanmaya dayanamaz sonra birden tüm gücünü kullanır.

Tekrar soğukkanlılığına bürünerek insiyatifi ele alır ve gözlerini gözlerinize dikerek, kaşlarını çatar ve "Kes şunu, hemen" der. Abi korktum ben senden akrep...

Yay Burcu: Çok eğlenir.

Sonra aradan zaman geçer ve siz bir misafirinizle otururken, birden üzerinize saldırarak, gıdıklamaya başlar. Öcünü almayı asla unutmayacaktır.

Oğlak Burcu: Asla gıdıklanmaz çünkü evde değildir. Muhakkak geç saatlere kadar çalışıyordur.

Kova Burcu: Sessizce kendisini kurtarmaya çalışırken, yüzünde hafif bir tebessüm belirir. Bu arada bir gıdıklanma örgütünün kurulup, kurulamayacağını düşünmektedir.

Balık Burcu: Önce nefret eder, sonra hoşlanmaya karar verir. Çünkü bunu başkalarının da yapmak isteyeceğini düşünmüştür...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İskoç, Amerikan ve Alman keçilerinin çıkardığı sesleri inceleyen bilim insanları, seslerin arasında farklılık olduğunu gözlemlediler.

Uzmanlar, bu farklılık sayesinde keçilerin, yabancı keçileri ayırt edebildiğini ve kendi çevresini özel kılabildiğini belirtiyorlar.

TESPİTLİ YORUM

Herkesin denizde ve tatilde olmasının bir sebebi var. Sanırım virüsü denize döküyoruz.

NE KADAR OLDU?

Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Luis Figo, Real Madrid formasıyla ilk kez Camp Nou'ya çıktığında sahaya domuz kafası atılalı 18 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Alışveriş yaparken "Is it the last price?" (Son fiyat bu mudur?) diye sordu. Yanına gittim, ''Merhaba kardeş, Türk müsün?'' dedim.

''Evet, nasıl anladın?'' dedi.

''Sence?'' dedim.

''Tipimden mi?'' dedi. "Evet" dedim geçtim gittim...