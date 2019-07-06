Fıstık aşk burmalı kadayıf evlilik
Aşkın ta kendisidir Antep fıstığı dedim. Kabuğu çok serttir, dişini kırar, çok acıtır.
Azıcıkta açıktır bir tarafı, gizem her zaman önemlidir derler içindekinin tamamını göstermez sana. Merak edersin.
İçinin tadı çok güzeldir, ne kadar yersen ye hemen bir tane daha istersin. Fıstığın tadının sende oluşturduğu duygular hiç bitmesin istersin. Tuzsuz fıstık özünde yanında hiçbir şey istemez.
Patlayana kadar pes peşe yiyebilirsin. İnsanlar patlamasın diye tuz ilavesi akla gelmiştir. İnsan tuzlu bir şeyi fazla tüketemeyip bir yerden sonra kesilir. Bunu görünce öyle bir şey olsun ki hem fıstığın lezzeti artsın hem de tüketme sınırı olsun demişler.
Kavrulmuş Tuzlu Fıstık icat olunmuş.
Kavrulmuş fıstığın içi suyunu kaybettiği için çok daha yoğun olur, tıpkı minyon tipli kızların daha iyi sevgili ve anne olması gibi. Fıstığın içi ufaldığı için hem daha fazla fıstık tüketirsin hem de aldığın zevk kat be kat artar. Tuz ise çok abartman durumunda güvenlik sibobudur.
Sonra ben bir soru sordum?
Evlilik nedir? Peki dedim.
Nedir? dedi müşterim. Evlilik Burmalı Kadayıftır dedim.
Bu sefer şaşırmadı.
Evlilik gibidir Burmalı Kadayıf, Antep fıstığının varlığını yücelten, en yüksek noktadır. Mükemmellik sınırıdır. Eğer günün birinde Burmalı kadayıftan daha lezzetli fıstıklı tatlı icat edilirse adını "mükemmel" koymamız lazım bence.
Fıstık en rahat tüketildiği formattadır. Kabuğu çıkarılmıştır, tuzsuzdur, piştiği için suyunu da kaybetmiştir.
Üstüne üstlük tadını aynen bir kadının güzel bir makyaj yapması gibi daha da katlayan, sade yağ (ruj) ve kıvam (parfum, kiyafet) barındırır.
Erkek ailesini koruyup sarmalar ve aileye her zaman şekil verir. İşte kadayıf ta burada erkeği temsil eder.
Bir tepsi burmalı kadayıf düşünün bunun tamamına aile diyorum ben.
Burmalı kadayıfın orta kısmı en güzel kısmıdır. Bu kısım ise bence çocuktur.
Fıstığın ve kadayıfın birlikteliğinin son noktasıdır çünkü..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1932 yılında Los Angeles olimpiyatlarında Fransız atlet Jules Noel'in disk atmada kırdığı olimpiyat rekoru sayılmadı.
Çünkü atışı izlemesi gereken bütün hakemler sırıkla yüksek atlama yarışmasını izlemek için arkalarını dönmüşlerdi...
TESPİTLİ ORUM
Yakında millet cenaze evinde helva yiyorum diye fotoğraf paylaşacak.
NE KADAR OLDU?
Dolandırıcılığı ile ünlenen "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile yaşamak" konulu bir konferans vereli 57 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ALIŞVERİŞ merkezinin önünde sigara içerken bir kız özellikle kocama yaklaşarak ateş istedi, tam uçmaya hazırlanıyordum ki çakmağın ayarını arttırmak daha kolay geldi. Bu ay kaş, bıyık masrafından kurtuldun, hadi hadi iyisin!
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