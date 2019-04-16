Bu adamlardan uzak durun-2
Hayatlarındaki her adımı kadınları kendilerine aşık etmek için yapan bu arkadaşlarımız, normalde hiçbir şeyden anlamazken, ortamlarda havası olsun diye entellektüel triplerine girerler. Bir kadeh şarap ve şiirle bir kadını tavlayabileceğini sanırlar.
Sonra da "Ben depresifim" triplerine girip saçmasapan dramalar yaratırlar.
Aşırı kıskanç erkekler:
Her fırsatta size karışan, sanki siz ondan önceki hayatınızı bitkisel hayatta sürdürmüşsünüz gibi davranan, yaşamınızın her alanında bulunup sizi hep kısıtlamaya çalışan bu tipler en zehirlileridir.
Sürekli maddi sıkıntılardan konuşan erkekler:
Hepimizin maddi sorunları var ama her muhabbette de bunu dile getirmek bizce pek normal değil.
Konuşabileceğiniz başka hiçbir konu yoktur bu erkeklerle. Ayrıca, durumunu düzeltmek için de hiçbir çaba göstermezler.
Ailesiyle hep problem yaşayan tipler:
Ailesiyle arasını düzeltmek için hiçbir şey yapmayan "Kimse beni anlamıyor" triplerine giren ve henüz olgunlaşamamış erkek tipidir. Kaçınız.
Her an psikolojik problemleri ile darlayan erkekler:
Hayattaki tek sorunlu insan kendisiymiş gibi davranır, her kavgadaki hatasını psikolojik durumuna bağlar ve sizi hayattan her dakika soğutur. Aman diyoruz, aman! Böyle tiplerin hepsinden uzak durun.
Sağlıklı insanlarla birlikte olmaya çalışın.
Bitti.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yüzme havuzunda gözleriniz yanıyorsa bilin ki kimyasaldan değil idrardandır.
TESPİTLİ YORUM
@suleymanindibi Daha fazla garsonlar sizin için tasarlanmış ego hizmetlisi değildir. Bu memlekette küçük yaşlarda verilmesi gereken en büyük ders haddini bilmektir.
NE KADAR OLDU?
Can Bartu gündüz oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atıp akşam Galatasaray ile oynanan basketbol maçında 28 sayı atarak tarihe geçeli 64 YIL OLDU
Fıkra
Bir gün gelinkaynana dolu bir otobüs pikniğe gidiyormuş.
Otobüs kaza yapmış, bütün kaynanalar ölmüş.
Sonra gelinler çıkıp dışarıda göbek atmaya başlamışlar.
Tek bir tanesi varmış, o içeride ağlıyormuş:
- Sen neden ağlıyorsun?
- Ben kaynanayı evde unuttum da ondan...
AlkışlıYorum
ÇOK güldüğüm bir olaydır:
Arkadaş:
- Şurdan biraz müstehcen kağıt uzatsana kanka.
Arkadaşın arkadaşı:
- Müsvedde olmasın o?
İçinde bulunan topluluk:
Kahkahalar...
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