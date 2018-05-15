Evlenememiş kız Instagram’ının Başlıca Özellikleri
Her gün fotoğraf atılır. Genelde bu fotolar yüzde 80 selfie, yüzde 20 vücut şeklinde ağırlıklı olarak kendi fotosudur.
Fotoğraflarda aile üyeleri yer almaz. Kız kardeşin görünmesi kendisi için tehdittir, abi/erkek kardeş/babanın görünmesi adaylar için tehdittir.
Kız arkadaşlarla fotoğraflar yer almaz. Çünkü her kız arkadaş potansiyel bir rakiptir. Erkek arkadaşlarla fotoğraf hiç koyulmaz, koyulanlar da bir süre sonra silinir.
Takipçi sayısı takip edilen sayısının 3-4 katı civarıdır.
Yorumlar sık sık silinir. Özellikle beğenilmeyen erkeklerden gelen "Çok güzelsin", "Bu ne tatlılık" vb klasik Türk azgınlığı içeren yorumlar itinayla imha edilir. Ama bu kişiler engellenmez.
Bunun amacı profili inceleyen olası talipler için nezih bir ortam görüntüsü vermektir.
Ara ara akrabaların, komşuların vb bebeklerini kucaklayıp sevdiği fotoğraflar atarak "Yetişkin bir kadınım ve anne olmaya hazırım" mesajı verir.
Görüşüne bağlı olarak bayram, kandil vb şeyler için de bir gönderi çakarak hayat görüşünü ve siyasi eğilimini çaktırmadan belli eder.
Arada ne iş yaptığını ve ne kadar para kazandığını belli eden gönderiler koyarak taliplerinde gelir alt sınırını belli eder.
Daha fazla görülmek ve fark edilmek için her kelimenin başına itinayla # yerleştirir. #erkek #arıyorum #belli #etmiyorum gibi.
Bilmemek değil öğrenmemek
Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü, 100 km kuyruk oluştu ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebildi.
NE KADAR OLDU
Trabzon'da silahlı 4 soyguncu bankadaki 20 silahlı müşteri tarafından etkisiz hale getirileli 3 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Psikoloğuma; "Bazen, metro gelirken kendimi önüne atıp her şeyden kurtulmak istiyorum" dedim. "Allah korusun. Deme öyle şeyler" dedi! Nasıl yani?
***
Arkadaşım arıyor o sırada tıklım tıklım bir otobüsteyim, telefonu açıp "Şimdi otobüsteyim, içerisi çok kalabalık, inince ben seni ararım" deyip kapatıyorum. Trafik, sıcak, yorgunluk derken otobüsten inince arkadaşımı aramayı unuttuğumu, iki gün sonra onun kapak niyetine mesajıyla hatırlıyorum: "Hala otobüsten inmediğine göre yolculuk baya uzun, cehennemin dibine mi?"
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- Lütfi Albayrak
- Evlenememiş kız Instagram’ının Başlıca Özellikleri
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