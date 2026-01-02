Takvimler 2025'i gösterdiğinde kimse bu yılın bu kadar komik olacağını tahmin etmiyordu. Açık konuşalım: Biz yine ağır gündemler bekliyorduk. Ama hayat, "Bugün de saçmalayacağım" diyerek sahneye çıktı.

2025 BIZE ŞUNU ÖĞRETTI:

Artık kimse espri yapmasa bile, bir şeyler mutlaka komik oluyor. Eskiden mizah üretmek zahmetliydi. Şaka yazılır, tempo kurulur, punch bulunurdu. 2025'te buna gerek kalmadı. Bir konser kamerası, yanlış bir bakış, yarım saniyelik panik… Yetti. Coldplay konserindeki kiss cam olayı bunun en net örneği. Bir çiftin, kamerayı fark ettiği anda yaşadığı duygusal çöküş, dünya genelinde milyonları güldürdü. İnsanlar artık aşkı değil, yakalanma refleksini izliyor. Sosyal medya ise bu yıl tamamen kontrolü bıraktı.

Videoların çoğu şunu anlatıyordu: "Ben de ne yaptığımı bilmiyorum ama izleyin." Yanlış telaffuz edilen kelimeler, anlamsız danslar, boşluğa bakan insanlar… Hepsi milyonlarca izlenme aldı. Çünkü izleyenler kendini gördü. Kimse "Çok zekice" demedi, herkes "Ben de böyleyim" dedi. Yapay zekâ ve robotlar da bu kervana katıldı. Atlas… İnsanlığın geleceği diye tanıtılan, videolarında takla atan, zıplayan, parkurdan parkura uçan Atlas. 2025'te Atlas'ı izlerken kimse "gelecek" demedi. Herkes şunu dedi: "Bu kesin bizden biri."

Çünkü Atlas ne yaptıysa, bize tanıdık geldi. Bir anda durdu. Dengesini toparlamaya çalıştı. "Ben buraya neden çıktım?" der gibi etrafa baktı. Mühendisler başarıdan bahsetti, internet ise kararını çoktan vermişti: Atlas yoruldu. Atlas biziz. Bir de gereksiz tartışmalar vardı. 2025'in zirvesi şuydu: "100 adam bir gorili yener mi?" Bu soruya saatlerce cevap arandı. Bilim yok, deney yok, goril yok. Ama fikir çok. Çünkü internet boş kaldığında, mantık ilk çıkan oluyor. Oyuncaklar bile bu yıl tuhaflaştı.

Labubu isimli figür, sevimli mi korkutucu mu tartışmasıyla gündeme geldi. Kimse karar veremedi ama herkes paylaştı. Çünkü 2025'te estetik değil, hafif rahatsız eden daha çok ilgi çekiyor. Yılın sonunda şunu fark ettik: 2025 bize gülmeyi öğretmedi. Zaten gülüyorduk. Ama neden güldüğümüzü unutturdu. İnsan mı, robot mu, oyuncak mı… Fark etmedi. Bir anlık duraksama, küçük bir panik, yarım kalan bir hareket yetti. Belki de bu yüzden bu yıl bu kadar komikti. Herkes ciddi olmaya çalıştı, hayat, Atlas dahil mizah yaptı. 2026'ya girerken tek temennim var: Daha az kasıntı, daha az "çok önemliyiz" halleri. Çünkü belli ki dünya, en çok ciddiye almadığımızda eğleniyor.

2026'DAN BEKLENTİM

Apartman gruplarında yeni mesaj türü: "Ben yazmayacaktım ama yazıyorum."

Herkes diyete pazartesi başlayacak, ama pazartesiler 2026'da resmen ertelenecek.

Kargolar artık saat değil duygu belirtecek: "Bugün gelme ihtimali var ama çok da heveslenme."

Yeni nesil tartılar gerçekçi konuşacak: "Kilon aynı ama moralin bozulacak."

Toplu taşımada klimalar iki modda çalışacak: Kutup ve kapalı ama umut var. Düğünlerde takı töreni hızlandırılacak: Çünkü kuyruk banka ATM'si gibi.

Mahalle berberi randevulu sisteme geçecek ama herkes yine "Abi araya alırsın" diyecek.

Haber bültenlerinde yeni alt yazı: "Bu haberi duymuş olmanız muhtemel."

Herkes 'Bu yaz kesin tatile çıkıyorum' diyecek ve yine balkonda mangal yapılacak.

Yeni toplumsal refleks: Bir şey pahalıysa fotoğrafı çekilip WhatsApp grubuna atılacak.

Sokakta biri düşse üç kişi kaldıracak, beş kişi "Ben demiştim" diyecek.

2026'da herkes aynı cümleyi kuracak: "Aslında eskiden her şey daha basitti." (Ne zaman olduğu bilinmiyor.)

Hava durumu sunumu sadeleşecek: "Bugün mont al, akşam pişman ol."

Diziler artık 3 saat değil, 7 saat sürecek. Çünkü "Bir sahneyi sindire sindire yaşamak istiyoruz."