Kayseri'de yaşanan olay, suç tarihinde yeni bir sayfa açtı. Hatta sayfa değil, kepenk açtı. Bir zanlı düşünün… Kuyumcu soymaya karar veriyor ama "Camı taşla kırmak" gibi sıradan yöntemleri kendine yakıştıramıyor. Çünkü vizyon var. Çünkü strateji var. Çünkü forklift var.



Plan A/Forklift: Zanlı, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcunun önüne geliyor. Alarm mı? Var. Kepenk mi? Var. Cam mı? Var. Ama forklift karşısında hepsi sadece "hafif engel". Forkliftin önüne takılan çatal, bu noktada bir iş makinesi olmaktan çıkıp adeta bir "giriş anahtarı"na dönüşüyor. Kepenk gidiyor, cam gidiyor, kuyumcu içi "Buyurun efendim" moduna geçiyor.



Plan B/Altınlar: İçeride işler hızlı. Altınlar alınıyor. Bu aşamada zanlının kafasında şu soru beliriyor olabilir: "Tamam da ben şimdi forkliftle mi kaçacağım?" Cevap net: Hayır. Çünkü bu bir Anadolu hikâyesi.



Plan C/Eşek: İşte hikâyenin UNESCO'ya aday kısmı burası. Zanlı, forkliftle girdiği olay yerinden eşekle kaçıyor. Bu, suç tarihinde nadir görülen bir "çoklu ulaşım sistemi" örneği. Bir yanda sanayi devrimi, diğer yanda tarım devrimi. Bir yanda hidrolik, diğer yanda saman. Eşek sakin. Eşek ağırbaşlı. Eşek, "Ben zaten bu dünyada her şeyi gördüm" bakışında.



Güvenlik kamerası kayıtları: Kameralar her şeyi kaydetmiş. Forkliftle giriş, altınları alma, eşekle çıkış… Muhtemelen görüntüleri izleyen polisler de ilk 10 saniye şu tepkiyi vermiştir: "Dur… geri sar… yok yok bir daha oynat."



Sonuç: Adalet kazandı: Zanlı yakalandı. Altınlar bulundu. Sahibine teslim edildi. Hukuk görevini yaptı. Eşek serbest. Forklift muhtemelen travmalı.



Bu olaydan çıkarılacak dersler: Suç işlerken yaratıcılık iyidir ama fazlası dikkat çeker. Forklift + eşek kombinasyonu, stealth bonusu sağlamaz. Güvenlik kamerası, Anadolu irfanını da kaydeder. Eşek masumdur. Her zaman.



Son söz: Bu olay bize bir kez daha gösterdi ki Türkiye'de suç haberleri sadece adli vaka değildir. Aynı zamanda senaryo, belgesel ve yer yer absürd komedidir. Netflix bunu alsa, ilk yorum kesin şudur: "Gerçek olamaz." Ama işte… Gerçek.