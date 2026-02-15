Klasik Mizah Tadında: "Aşkın gözü kördür, kulağı sağır, mantığı da bayılmıştır." "Aşk bir çiçek gibidir; sulamazsan solar, fazla sulasan boğulur." "Aşık olunca insanın zekâ seviyesi birkaç puan düşüyor, ama kalp çok iyi hissettiğini sanıyor." "Aşk, iki kişinin aynı deliliği paylaşması ama faturayı hep birinin ödemesidir." "Aşk insanın uykusunu kaçırır; çünkü ya sabaha kadar düşünürsün, ya da sabaha kadar stalk yaparsın." "Aşk dediğin şey, içini ısıtır ama bazen kaloriferden daha pahalıya gelir."

Hafif İronik Olanlar: "Aşk, yanlış kişide denenen doğru duygudur." "Eskiden mektup yazarlardı, şimdi 'görüldü' yazısı bile cevap sayılıyor." "Aşık olduğunda kelebekler uçuşur derler, bende sinek bile kalkmadı." "Aşkın ilk evresi: gülücükler. Son evresi: mavi tik ama cevap yok." "Aşk dediğin, yanlış kişiye doğru duygular yükleme sanatı." "Birini sevmek kolay da... WhatsApp'tan en son ne zaman çevrimiçiydi diye bakmamaya çalışmak zor." "Aşkta kazanan yoktur; sadece biri erken pes eder, diğeri geç fark eder."

Günlük Hayat Mizahı: "Aşık olunca midemde kelebekler uçtu… sonra öğrendim, açlıktanmış." "Aşk güzel şey ama elektrik faturası gibi; gecikirsen çabucak kesiliyor." "Eskiden aşk mektupları yakarlardı, şimdi DM'leri siliyoruz, gelişim bu işte." "Aşıkken gelen mesaj 'nabersin' bile şiir gibi gelir, ayrılıktan sonra 'merhaba' bile rahatsız eder." "Aşkın ilk haftası: kalp atışı. İkinci haftası: trip atışı." "Aşk, 'ben seni değiştirmem' diyip, üç gün sonra saçını beğenmeyen kişidir." "Aşk, fotoğrafları silip geri yükleme döngüsüdür." "Aşk, paket servise benzer. Gecikir, soğur ama sen hâlâ beklersin."

Mizahla Karışık Derinlik: "Aşk bir sınavsa, ben hep yanlış şıkları çok emin olarak işaretliyorum." "Aşkın kimyası var diyorlar ama bence çoğu patlamayla sonuçlanıyor." "Aşk; iki kişinin birbirini anlaması değil, aynı anda saçmalamayı kabul etmesidir." "Aşk, aklın 'yapma' dediği anda kalbin 'olur mu öyle şey' diye diretmesidir." "Aşık olmak kolay, ama aşkı stabil tutmak güncelleme isteyen bir yazılım gibi." "Aşkın formülü yok ama yan etkileri bol: uykusuzluk, saçma mesajlar ve ani mutluluk krizleri." "Aşk; matematik bilmez, ama hep denklem hatasıyla biter."