PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Aşk üzerine komik sözler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Aşk üzerine komik sözler

Eklenme Tarihi 15 Şubat 2026

Klasik Mizah Tadında: "Aşkın gözü kördür, kulağı sağır, mantığı da bayılmıştır." "Aşk bir çiçek gibidir; sulamazsan solar, fazla sulasan boğulur." "Aşık olunca insanın zekâ seviyesi birkaç puan düşüyor, ama kalp çok iyi hissettiğini sanıyor." "Aşk, iki kişinin aynı deliliği paylaşması ama faturayı hep birinin ödemesidir." "Aşk insanın uykusunu kaçırır; çünkü ya sabaha kadar düşünürsün, ya da sabaha kadar stalk yaparsın." "Aşk dediğin şey, içini ısıtır ama bazen kaloriferden daha pahalıya gelir."

Hafif İronik Olanlar: "Aşk, yanlış kişide denenen doğru duygudur." "Eskiden mektup yazarlardı, şimdi 'görüldü' yazısı bile cevap sayılıyor." "Aşık olduğunda kelebekler uçuşur derler, bende sinek bile kalkmadı." "Aşkın ilk evresi: gülücükler. Son evresi: mavi tik ama cevap yok." "Aşk dediğin, yanlış kişiye doğru duygular yükleme sanatı." "Birini sevmek kolay da... WhatsApp'tan en son ne zaman çevrimiçiydi diye bakmamaya çalışmak zor." "Aşkta kazanan yoktur; sadece biri erken pes eder, diğeri geç fark eder."

Günlük Hayat Mizahı: "Aşık olunca midemde kelebekler uçtu… sonra öğrendim, açlıktanmış." "Aşk güzel şey ama elektrik faturası gibi; gecikirsen çabucak kesiliyor." "Eskiden aşk mektupları yakarlardı, şimdi DM'leri siliyoruz, gelişim bu işte." "Aşıkken gelen mesaj 'nabersin' bile şiir gibi gelir, ayrılıktan sonra 'merhaba' bile rahatsız eder." "Aşkın ilk haftası: kalp atışı. İkinci haftası: trip atışı." "Aşk, 'ben seni değiştirmem' diyip, üç gün sonra saçını beğenmeyen kişidir." "Aşk, fotoğrafları silip geri yükleme döngüsüdür." "Aşk, paket servise benzer. Gecikir, soğur ama sen hâlâ beklersin."

Mizahla Karışık Derinlik: "Aşk bir sınavsa, ben hep yanlış şıkları çok emin olarak işaretliyorum." "Aşkın kimyası var diyorlar ama bence çoğu patlamayla sonuçlanıyor." "Aşk; iki kişinin birbirini anlaması değil, aynı anda saçmalamayı kabul etmesidir." "Aşk, aklın 'yapma' dediği anda kalbin 'olur mu öyle şey' diye diretmesidir." "Aşık olmak kolay, ama aşkı stabil tutmak güncelleme isteyen bir yazılım gibi." "Aşkın formülü yok ama yan etkileri bol: uykusuzluk, saçma mesajlar ve ani mutluluk krizleri." "Aşk; matematik bilmez, ama hep denklem hatasıyla biter."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kalbin klima moduna geçtiği anlar 14 Şubat 2026, Cumartesi Forkliftle girip eşekle çıkmak 12 Şubat 2026, Perşembe Erkeklerin gözünde kadının kaybettiren hareketleri 11 Şubat 2026, Çarşamba Kadınların gözünde erkeğin kaybettiren hareketleri 10 Şubat 2026, Salı
664 milyon devretti
6 ve 5+1 bilenler ikramiyesini alacak
Fatih Tekke Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu
Beraberliğe bile üzülürüm
3 yıldız şov yaparak takımını zafere taşıdı
3 silahşörler
Kanarya’nın golcüsü Asensio’dan tarihe geçen performans
Tarihe geçen performans
Namağlup Kanarya zirve yarışında çok önemli bir engeli aştı
Fenerbahçe fırtınası