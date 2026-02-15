Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Beşiktaş'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Şengönül isimli cani kendisini uyaran Ferşat Tellioğlu’nu (70) silahla vurarak öldürdü. Tellioğlu'nun yakınları Şengönül'ü sokak ortasında uzun süre darbetti. Erdoğan Şengönül tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta verdiği ifadesinde "Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkarttım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.