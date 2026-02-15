PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade

Beşiktaş'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Şengönül isimli cani kendisini uyaran Ferşat Tellioğlu’nu (70) silahla vurarak öldürdü. Tellioğlu'nun yakınları Şengönül'ü sokak ortasında uzun süre darbetti. Erdoğan Şengönül tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta verdiği ifadesinde "Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkarttım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Antalya’da sağanak ve fırtına 7 ilçeyi vurdu: 13 bina tahliye edildi
Sevgililer Günü'nde "aşk büyüsü" tuzağı: 46 milyon TL'lik vurgun
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
