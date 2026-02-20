SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar WhatsApp tripleri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

WhatsApp tripleri

Eklenme Tarihi 20 Şubat 2026

"Mavi tıkla 44 başlayan savaşlar..." Bu bölüm tamamen şu gerçekle açılıyor: WhatsApp'ta mesajlaşmıyoruz… psikolojik satranç oynuyoruz. 44 "Tamam." tripi (Noktalı Final): Normal insan: Tamam. WhatsApp trip ustası: Tamam. Bu nokta ile şunu demek istiyor:
Ben iyiyim ama sen değilsin.
Bu konuşma bitmedi, içimde büyüyor.
Birazdan geçmişi açacağım. 44 Görüldü atıp kaybolma sanatı: Mesaj: 21:04 Görüldü: 21:04 Cevap: Yok. Bu artık cevap değil. Bu bir hayat dersi. Karşı taraf şunu düşünüyor: Telefonu elinden mi aldılar? Bayıldı mı? Yoksa özellikle mi yapıyor? Spoiler: Özellikle. 44 Gece 02:37'de gelen "??": Bu iki soru işareti şunu temsil eder: Uyumadım. Hâlâ aklımdasın. Bir şey demeyeceğim ama seni huzursuz edeceğim. 44 Eski mesajları hortlatma: 2023'ten mesaj çıkarılır: "Bak burada da geç cevap vermişsin." Bu WhatsApp'ın arkeoloji modu. 44 "Bir şey yok" cümlesi: WhatsApp tarihinin en büyük yalanı: Bir şey yok. Anlamı: Her şey var. Liste yaptım. Sırayla anlatacağım. Kaçamazsın. 44 Mini skeç fikri (Bölüm sonu): Kişi A: Neden kısa yazıyorsun? Kişi B: Öyle geldi içimden. Kişi A: Eskiden uzun yazardın. Kişi B: İnsan değişiyor. Kişi A: Kim değiştirdi seni?

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Noktalı mesajların karanlık dünyası (“Tamam”) 19 Şubat 2026, Perşembe Mesaja “görüldü” atıp cevap yazmayan insanlar 18 Şubat 2026, Çarşamba Çamaşır makinesi ile çorabın derin ve dramatik ilişkisi 17 Şubat 2026, Salı İnsanları kendinize nasıl çekersiniz 16 Şubat 2026, Pazartesi
Şans Topu 13 milyon devretti
13 milyon devretti
Galatasaray’ın tarihi Juventus zaferi her yerde büyük ses getirdi
Aslan kükredi dünya titredi
Trabzonspor’un transferini tamamlayamadığı Daniel Karlsbakk süreci anlattı
Stresli bir süreçti
Ramazan cennet için anahtar
Ramazan cennet için anahtar
Ramazan’da kilo tuzağına dikkat! Uzmanından altın değerinde uyarılar
İftarda aşırı yüklenmeyin