Modern çağın en ürkütücü kelimesi artık "Boşlukta yankılanan sessizlik" değil. O kelime şudur: "Tamam." Evet. Noktalı. Bu noktayı hafife almayalım. Çünkü o nokta bir nokta değildir. O nokta: Duygusal bir kapı çarpmasıdır. Pasif agresif bir veda öpücüğüdür. "Şu an kavga etmiyorum ama içimde mini bir tsunami var" demektir.

Noktasız "tamam" ile noktalı "tamam" arasındaki evrensel fark:

Tamam - normal insan.

Tamam :) - Hâlâ seviyor.

Tamammm - Barışçıl kabile üyesi.

Tamam… - Biraz kırık.

TAMAM - Bağırıyor.

Tamam. - Hukuki süreç başlamış olabilir. Nokta geldi mi, geçmiş olsun. O artık bir kelime değil, bir ruh hâlidir.

"Tamam" mesajının gizli alt metinleri: Bu mesaj asla sadece "Tamam" anlamına gelmez. O mesajın içinde şunlar saklı olabilir:

"Sen bilirsin ama yanlış biliyorsun."

"Şu an tartışacak enerjim yok ama bunu defterime yazdım."

"Birazdan story atıp seni indirekt hedef alacağım."

"Ben iyiyim." (Hiç iyi değil)

Karanlık senaryo örneği: - Bugün biraz geç gelicem. - Tamam. İşte burada ilişki artık Schrödinger'in kedisi gibidir: Hem bitmiştir, hem bitmemiştir. Karşı taraf şu an:

Çayı fazla demlemiştir.

Balkona çıkıp uzaklara bakmıştır.

Telefona kilit ekranından bakıp iç çekmiştir.

Nokta kimlerin silahıdır?: Genelde şu kişiler kullanır:

Sessizce trip atanlar.

"Ben konuşmam, noktam konuşur" diyenler.

Duygularını word belgesi gibi yönetenler.

"Ben drama yapmam" deyip tek noktayla roman yazanlar.

Sonuç: Noktalı "tamam" küçük bir karakter, büyük bir travmadır. Bir ilişkide "tamam" gördüysen:

Kahveni koy.

Koltuğa otur.

Hayatı sorgula. Çünkü artık konuşan kelimeler değil, noktalardır.