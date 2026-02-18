PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Mesaja “görüldü” atıp cevap yazmayan insanlar
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Mesaja “görüldü” atıp cevap yazmayan insanlar

Eklenme Tarihi 18 Şubat 2026

Modern çağın en pasif-agresif hareketiyle tanıştıralım sizi: Mesajı okur. "Görüldü" olur. Ve… sessizlik. Ne "Yoğunum", Ne "Sonra yazarım", Ne de klasik "Haha." Sadece mavi tikli bir boşluk. Bu insanlar bir tür dijital ninja gibidir. Mesajı alır, okur, sindirir… Sonra görünmez olur. WhatsApp'ta seen zone, Instagram'da ruhsal karantina başlar.

Bu insanların iç dünyasında neler oluyor olabilir? Uzmanlara göre (Uzman derken ben):

Cevap taslağı açılmıştır ama kaydedilmemiştir. 4 Kafasında cevap yazmıştır. 4 Üç paragraf. 4 İki espri. 4 Bir kalp emojisi. Ama parmaklara ulaşmamıştır. Beyinde kalmıştır.

"Şimdi değil sonra" sendromu: 4 Mesaj okunur. 4 Telefon bırakılır. 4 Hayat devam eder. 3 gün sonra mesaj hatırlanır. Ama artık çok geçtir. Artık cevap yazmak garip olur. Ve kişi kendi kendine der ki: "Boşver… zaten zaman geçti."

Cevap yazarsa yeni sohbet açılacak korkusu: Bazı insanlar cevap verince: 4 Karşı taraf yazacak. 4 Sohbet uzayacak. 4 Hayat bitecek zanneder. O yüzden stratejik sessizlik uygular. Bu ileri seviye bir savunma mekanizmasıdır.

Psikolojik üstünlük kurma çabası: Bu en tehlikelisi. 4 Mesajı görür. Bilerek cevap yazmaz. 4 Ama story atar. 4 Kahve paylaşır. 4 Gün batımı koyar. Yani der ki: "Evet, mesajını gördüm. Ama bak, latte içiyorum."

Karşı tarafta yaşananlar: Mesaj atan kişi: 4 "Acaba yanlış mı yazdım?" 4 "Belki interneti yok." 4 "Telefonu mu düştü?" 4 "Beni mi sildi?" 4 "Ben kimim?" 4 "Hayatın anlamı ne?" diye existential krize girer. Sonra bir anda karşı taraf online olur. Ama yine yazmaz. Bu noktada artık mesele mesaj değil, onur meselesidir.

Sonuç: "Görüldü atıp cevap yazmayan insan" şudur: Ne tamamen kötü, ne tamamen iyi. Sadece iletişim konusunda kaçak güreşen, dijital hayalet modunda yaşayan, cevabı taslaklarda bırakıp hayatta ilerleyen modern çağ bireyidir. Ve biz onları şu cümleyle uğurlarız: "Görülmek yetmez kardeşim… Bir de yaz."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çamaşır makinesi ile çorabın derin ve dramatik ilişkisi 17 Şubat 2026, Salı İnsanları kendinize nasıl çekersiniz 16 Şubat 2026, Pazartesi Aşk üzerine komik sözler 15 Şubat 2026, Pazar Kalbin klima moduna geçtiği anlar 14 Şubat 2026, Cumartesi
Magazin dünyasını sarsan iddia: Wanda Nara Fenerbahçeli bir isme gönlünü kaptırmış
Magazin dünyasını sarsan iddia: Wanda Nara Fenerbahçeli bir isme gönlünü kaptırmış
Ankara Çankaya’da TIR’ın altında kalan kadın öldü
Ankara’da feci ölüm: TIR'ın altında kalan kadın öldü
CHP’de Silivri ile yol ayrımı! TAKVİM aylarca yazdı fondaşlar yeni uyandı: İmamoğlu’nun betona gömülme süreci başlayacak
"İmamoğlu'nu betona gömecekler"
Galatasaray’ın tarihi zaferi İtalya manşetlerinde! Juventus İstanbul’da çöktü
Galatasaray'ın zaferi İtalya manşetlerinde
Transferde 2 bomba: Real Madrid ve Barcelona’nın yıldızları Galatasaray’a
Transferde 2 bomba: Real Madrid ve Barcelona'nın yıldızları Galatasaray'a