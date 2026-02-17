SON DAKİKA
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Çamaşır makinesi ile çorabın derin ve dramatik ilişkisi

Eklenme Tarihi 17 Şubat 2026

Çamaşır makinesi ile çorap arasındaki ilişki, insanlık tarihinin en gizemli ortaklıklarından biridir. Bu ilişki; aşk, ihanet, kayıp ve "Diğeri nerede?" sorusuyla şekillenir.

Tanışma: Masum başlangıç: Her şey sepete atılan iki masum çorapla başlar. Yan yana, umut dolu… Makineye girerken hâlâ birliktedirler. Hatta biraz romantiktir ortam: 4 40 derece. 4 Yumuşatıcı kokusu. 4 Hafif bir tambur dönüşü. Ama asıl hikâye sıkma programında başlar.

Kayboluş: Fizik kurallarına meydan okuma: Bilim insanları hâlâ açıklayamadı ama istatistiksel olarak: 6 Her 10 yıkamada 1 çorap tek başına çıkar. 6 O çorap nereye gider? 6 Makinenin lastiğine mi saklanır? 6 Paralel evrene mi geçer? 6 Tek çorapların kurduğu gizli bir topluluğa mı katılır?

Psikolojik boyut: Çorap için bu bir travmadır. Çift olarak doğmuştur. Ama tek kalmıştır. Çekmecede adeta sürgün hayatı yaşar. İnsan için de travmadır. Çünkü: "Ee ben iki tane atmıştım?" cümlesi ev içi sorgulamaya dönüşür.

Sosyolojik etki: Tek çoraplar zamanla şu görevleri üstlenir: 4 Toz bezi. 4 Kombi filtresi temizleyicisi. 4 Arabada cam silici. 4 "Belki çıkar" umuduyla çekmecede bekleyen vatandaş.

Felsefi yorum: 4 Çamaşır makinesi hayattır. 4 Çorap insandır. 4 Birlikte girersin… 4 Ama tek çıkabilirsin.

Bilimsel (!) teori: Makine aslında çorap yemiyor. Sadece karakter testi yapıyor. Gerçekten güçlü olan çiftler kurutma makinesinden de birlikte çıkar.

Kaybolan çorap nereye gider?: Evrenin cevaplayamadığı sorular listesi: 4 Kaybolan çorap nerededir? 4 Tencere kapağının eşi nerede? 4 Kumandayı en son kim aldı?

Bazı teoriler: 4 Makinenin lastiğinde gizli bir çorap mahallesi vardır. 4 Tek çoraplar başka bir boyuta ışınlanır. 4 Hepsi birleşip gizli bir sendika kurmuştur. 4 Aslında evde bir "çorap hırsızı" vardır ama kimse yüzleşmek istemez.

