Uzun mesafe ilişkileri, aslında teknolojinin icat ettiği bir çeşit romantik dayanıklılık testidir. Hani normal ilişkilerde "Neredesin aşkım?" sorusu "Bakkalda ekmek alıyorum" cevabıyla kapanır ya; uzun mesafede aynı soru, "Bilmiyorum, saat farkından dolayı sen uyuyorsun, ben işe gidiyorum, internetim çekmiyor, Zoom çöktü" cevabıyla bitiyor.



Görüşmeler:

Normal çiftler hafta sonu buluşup sinemaya gider.

Uzun mesafe çiftleriyse uçak bileti fiyatlarına bakar, sinemada 3D gözlük parasıyla kıyas yapar ve "Canım, biz bu ay görüşmeyelim, Netflix zaten yeni sezon çıkardı" diye karar verir.



Hediyeler:

Yakın ilişkide sevgiliniz size çiçek alır. Uzun mesafede sevgiliniz size kargo yollar, kargo da üç gün gümrükte bekler.

Siz hediyeyi açtığınızda heyecandan çok "Keşke yanında fatura da olsaydı, iade ederken kolay olurdu" düşüncesi gelir.



Kavga biçimleri:

Normal ilişkide kavga:

- Sen niye geç geldin?

- Trafik vardı.

Uzun mesafe ilişkide kavga:

- Sen niye geç yazdın?

- İnternetim koptu.

Aradaki fark, birinde mazot, diğerinde modem.



Ayrılık tehditleri:

Normal ilişkide "Bak ayrılırım ha!" repliği çalışır.

Uzun mesafede ise bu cümlenin etkisi sınırlı çünkü zaten ayrısınız. Coğrafya bu işi sizin yerinize halletmiş.



Romantizm:

Normal ilişkilerde mum ışığında yemek vardır.

Uzun mesafe ilişkilerde laptop ışığında yemek.

Siz ekranda sevgilinizin yüzünü görürsünüz, o da ekranda sizin makarnanızı görür. Ortak nokta: İkinizin de bağlantısı donunca suratınızda tuhaf bir ifade kalır.



Avantajları:

- "Canım sıkıldığında sevgilimi göreyim" seçeneği yok, ama "Canım sıkıldığında onu özleyeyim" seçeneği var.

- Yüz yüze küs kalmak zor, çünkü uçak biletleri küs kalmaya değmeyecek kadar pahalı.

- En ufak buluşma, düğün tadında kutlanır. (Yanınızdan ayrılınca halay başı gibi ağlayan arkadaşlar hariç.)



Sonuç:

Uzun mesafe ilişkisi, aslında sevginin uçak biletini ne kadar kaldırabildiğinin testidir.

Eğer bu sınavı geçerseniz, tebrikler: Beraber yaşadığınızda markete birlikte gitmek bile size balayı gibi gelecektir.