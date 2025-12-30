takvim-logo

1.7 milyon kullanıcıya ulaşan NSosyal: Ahlaklı yapay zekâ devrimi gerçekleştirdi!

Yerli mühendisler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu nSosyal, kullanıcılarına güvenli, reklamsız ve veri gizliliğini önceleyen bir deneyim sunarak dijital aleme hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Kullanıcılar tarafından kısa sürede dikkat çeken platform, özellikle son dönemde artan veri güvenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarıyla birlikte kamuoyunda büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
1.7 milyon kullanıcıya ulaşan NSosyal: Ahlaklı yapay zekâ devrimi gerçekleştirdi!

Türkiye'nin dijital alandaki yerli ve milli hamlesiyle birlikte dijital ekosisteme yeni ve bir yerli sosyal medya platformu daha eklendi. Yerli mühendisler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu nSosyal, kullanıcılarına güvenli, reklamsız ve veri gizliliğini önceleyen bir deneyim sunarak dijital aleme hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Kullanıcılar tarafından kısa sürede dikkat çeken platform, özellikle son dönemde artan veri güvenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarıyla birlikte kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)

ETİK YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONUYLA DEVRİM YAPILDI

NSosyal'in teknolojik altyapısında yer alan yapay zekâ, işlevsel bir mühendislik devrimi olarak kullanılıyor. Platformda kullanılan etik yapay zekâ sayesinde moderasyon süreçleri hızlanıyor, spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimi en aza indiriliyor. Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, tüm cihazlarda performans odaklı çalışmasından kaynaklı kullanıcılardan tam puan aldı.

Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)

1.7 MİLYON KULLANICI MEMNUN: "AHLAKLI YAPAY ZEKÂ"

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören yerli ve milli uygulama NSosyal, yerli ve milli kaynaklarla üretilmesinin gururuyla 1.7 milyon kullanıcıyı aştı. NSosyal bünyesinde yer alan ve "ahlaklı yapay zekâ" olarak bilinen T3AI botu da kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)

MANİPÜLASYON YOK DİJİTAL MAHREMİYET VAR

Her yaştan sosyal medya kullanıcısının ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal'de, kullanıcıyı manipüle etmeyen şeffaf akış algoritmaları yer alıyor. Kişisel verilerin gizliliğine odaklanan ve mahremiyete saygılı altyapısıyla öne çıkan platform, reklam odaklı profilleme yerine gerçek etkileşimi önceliyor. Ayrıca her aşamada denetlenebilir ve şeffaf veri politikası platforma yön veriyor.

Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)

KULLANICI VERİLERİ GÜVENDE

TEKNOFEST girişimcileri tarafında geliştirilen NSosyal, küresel platformların kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerini de kullanmıyor. Platform, kullanıcı alışkanlıklarını birer ticari veri dönüştürmediği gibi insani iletişimi merkeze alan "yüz yüze" samimiyetinde temiz ve güvenli bir iletişim sahası sağlıyor.

Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN