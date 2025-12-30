Haberler

1.7 milyon kullanıcıya ulaşan NSosyal: Ahlaklı yapay zekâ devrimi gerçekleştirdi!

Yerli mühendisler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu nSosyal, kullanıcılarına güvenli, reklamsız ve veri gizliliğini önceleyen bir deneyim sunarak dijital aleme hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Kullanıcılar tarafından kısa sürede dikkat çeken platform, özellikle son dönemde artan veri güvenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarıyla birlikte kamuoyunda büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 20:27

Türkiye'nin dijital alandaki yerli ve milli hamlesiyle birlikte dijital ekosisteme yeni ve bir yerli sosyal medya platformu daha eklendi. Yerli mühendisler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu nSosyal, kullanıcılarına güvenli, reklamsız ve veri gizliliğini önceleyen bir deneyim sunarak dijital aleme hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Kullanıcılar tarafından kısa sürede dikkat çeken platform, özellikle son dönemde artan veri güvenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarıyla birlikte kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal (takvim.com.tr) ETİK YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONUYLA DEVRİM YAPILDI NSosyal'in teknolojik altyapısında yer alan yapay zekâ, işlevsel bir mühendislik devrimi olarak kullanılıyor. Platformda kullanılan etik yapay zekâ sayesinde moderasyon süreçleri hızlanıyor, spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimi en aza indiriliyor. Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, tüm cihazlarda performans odaklı çalışmasından kaynaklı kullanıcılardan tam puan aldı.