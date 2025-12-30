ATV’nin reyting rekorları kıracak yeni dizisi A.B.İ. için geri sayım başladı!

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 21:28

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğan'ın hayatının nasıl değiştiğini anlattığı sahneler dikkat çekerken, karakterin geçmişiyle ve ailesiyle olan bağına dair güçlü ipuçları veriliyor. Doğan'ın yaşadıklarını kendi ağzından aktardığı anlar, izleyicide karakterin iç dünyasına dair derin bir merak uyandırıyor.

Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin." sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor.