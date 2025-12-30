ATV'nin reyting rekorları kıracak yeni dizisi A.B.İ. için geri sayım başladı!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “A.B.İ.” dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 13 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğan'ın hayatının nasıl değiştiğini anlattığı sahneler dikkat çekerken, karakterin geçmişiyle ve ailesiyle olan bağına dair güçlü ipuçları veriliyor. Doğan'ın yaşadıklarını kendi ağzından aktardığı anlar, izleyicide karakterin iç dünyasına dair derin bir merak uyandırıyor.
Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin." sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor.
Geçmişten kaçarken bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra geri dönmek zorunda kalacağı aile bağları ve saklı sırlar, dizinin dramatik gücünü ortaya koyuyor.