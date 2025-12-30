Odaya girip "Ben buraya neden geldim?" Beyin dosyayı açar… Ama amaç.txt bulunamadı.



Telefonu elinde ararken: Elinde telefon vardır, ama zihin hâlâ "telefon nerede?" diye arar. Bu, zihnin arka planda çalışmayı unutmasıdır.



"Bir şey unuttum ama neydi?": Unuttuğunu bilirsin ama neyi unuttuğunu da unutmuşsundur. Bu saf bir zihinsel paradoks.



Dalgın dalgın adını söyleyememek: "Adın ne?" "Bir saniye…" Hayatının en temel bilgisi yüklenemedi.



Otomatik pilot hataları: Eve gelirsin, kapıyı açarsın… Sonra fark edersin ki markete gidecektin. Beyin yanlış rotayı varsayılan ayar sanmıştır.



Gülmemesi gereken yerde gülmek: Cenaze, toplantı, ciddi an… Ama beyin: "Tam sırası." Ve kontrolsüz kahkaha gelir.



Tanıdık birini görüp kim olduğunu çıkaramamak: Yüz tanıdık. Ses tanıdık. Ama isim gelmez. Beyin: "Bu kişi DLC ile geliyor galiba."



Aynı cümleyi üç kez okuyup anlamamak: Göz okur. Beyin başka yerde gezer. Anlam sıfır. Zihin sekme değiştirmiştir.



Anahtarı buzdolabında bulmak: Mantık susar. Beyin: "Sonra bakarım." Sonra bakmaz.



"Yarın kesin erken yatarım" inancı: Saat 02.47 Ama hâlâ umut vardır. Bu, aklın kendini kandırma güncellemesidir.



Aynı şeyi üç kez kontrol edip yine emin olamamak: Kapıyı kilitledin. Bir daha baktın. Bir daha baktın. Ama akıl hâlâ şunu sorar: "Ya kilitlemediysem?" Beyin şüphe döngüsüne girmiştir, çıkış yoktur.



Bir şey anlatırken konunun neresinde olduğunu unutmak: Hikâye başladı. Detaya girildi. Yan hikâye açıldı. Ve bir anda durursun: "Ben bunu niye anlatıyordum?" Zihin çoklu sekme faciası yaşamaktadır.