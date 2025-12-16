PODCAST CANLI YAYIN
Ülkeler nasıl şaşırır

Eklenme Tarihi 16 Aralık 2025

İnsanlık tarihi boyunca savaşlar, icatlar ve "Bunu kim yaptı?" sorusu kadar evrensel bir şey varsa o da şaşırmadır. Ancak şaşırma evrensel olsa da ülkeden ülkeye şekli, süresi ve dram seviyesi değişir. İşte ülkelerin kendine has şaşırma stilleri:

Türkiye – "Has…": Türk insanı şaşırdığında önce durur, sonra olayı tartar, ardından tek kelimelik ama çok anlamlı bir tepki verir: "Hass...." Bu kelime; şok, hayranlık, korku ve "Ben bunu akşam anlatırım" anlamlarını aynı anda taşır. Şaşkınlık genelde şu cümleyle kapanır: "Yok artık ya…"

Almanya – "Bu plan dışı...": Almanlar şaşırınca bağırmaz. Önce içinden şu cümle geçer: "Bu senaryoda yoktu." Ardından olayı analiz eder, nedenini bulur ve bir form doldurmak ister. Almanya'da şaşırma, düzeltme isteğiyle gelir.

Fransa – "Hmm… ilginç..." Fransızlar şaşırmaz gibi yapar. Kaş hafif kalkar, dudak bükülür. "C'est intéressant…" derler ama içlerinden "Bunu ben yapsam daha estetik olurdu" diye geçirirler. Şaşkınlık, entelektüel bir suskunluğa dönüşür.

Japonya – "Aa…" Japonlar şaşırınca ses çıkarır ama çok küçük bir ses. Gözler büyür, baş hafif eğilir: "Aa…" Asıl şaşkınlık içtedir. Dışarıdan bakınca sanki sadece düşünen bir insan görürsün. Bağırmak ayıp, düşmek ayıp, aşırı şaşırmak çok ayıp.

İtalya – Tüm vücutla şaşırma: İtalya'da şaşırma sadece ağızla olmaz, eller de konuşur. Eller havaya kalkar, omuzlar oynar: "Maaamma miaaa!" Şaşkınlık genelde 3 dakika sürer ve sonunda mutlaka biri bağırır: "Buna pizza yakışır."

İngiltere – "Oh…": İngilizler çok şaşırsa bile bunu belli etmez. En büyük şok cümlesi şudur: "Oh… that's unexpected." Bu cümlenin anlamı: "İçimde fırtınalar kopuyor ama ben çay içmeye devam edeceğim."

Rusya – "Normal...": Ruslar şaşırmaz. Çünkü her şeye hazırdırlar. Meteor düşer: "Olur." Elektrik gider: "Olur." Ayı otobüse biner: "Olur." Rusya'da şaşırma, zayıflık göstergesi sayılır.

Amerika – "OMG!!!": Amerikalılar şaşırınca olayı büyütür. Her şey "inanılmaz", "efsane", "tarihi an"dır. Küçük bir sürpriz bile şöyle karşılanır: "OH MY GOD, THIS IS CRAZY!" Şaşkınlık genelde videoya alınır.

İspanya – "Yarın bakarız...": İspanyollar şaşırır ama hemen çözmez. Önce şaşırır, sonra oturur: "Bu ilginç… ama şimdi siesta." Şaşkınlık ertelenebilir bir duygudur.

Çin – Sessiz şaşkınlık: Çin'de şaşırma sessizdir ama derindir. Kimse bağırmaz, kimse mimik yapmaz. Herkes düşünür: "Bundan nasıl fayda çıkar?" Şaşkınlık, fırsat analiziyle biter.

Sonuç: Dünya üzerinde herkes şaşırır ama: Türk anlatır, Alman düzeltir, Fransız yorumlar, İtalyan oynar, İngiliz saklar, Rus umursamaz, Amerikalı paylaşır. Ve insanlık, bu yüzden hâlâ çok eğlencelidir.

