Boşanma aşamasındaki eşi sokak ortasında önce darp etti sonra silah çekti: Polis çağırın

İstanbul Kağıthane'de Yağmur S.E. (21) daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.'nin (21) evine çocuklarını götürdü. Kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.'yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden Bilal E. ardından sokaktan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polisin yakaladığı Bilal E. tutuklandı.

Yağmur S.E. (DHA)

KADININ KONUŞMAYI REDDETMESİ ÜZERİNE ISRAR ETTİ

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.