Adana’da şok olay: Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı | O anlar kamerada

Adan'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisinin eski erkek arkadaşı Murat İnanmaz'ı (19) 10 bıçak darbesiyle öldüren Abdülkadir Bülbül (19), 5'inci kattaki dairenin balkonundan alt kata atlayarak kaçmak isterken yakalandı.

Olay, 12 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi. Murat İnanmaz, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.'yi, iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı. Yasemin S.'nin durumu anlattığı yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül, İnanmaz ile görüşmek istedi.

Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı. Olay günü, belirtilen konuma giden İnanmaz, Yasemin S. ile Abdülkadir Bülbül'ün kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Bülbül, İnanmaz'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fotoğrafta: Murat İnanmaz

SAKLANDIĞI APARTMAN DAİRESİNE OPERASYON

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Bülbül ile Yasemin S.'nin, arkadaşları Sezercan Ç.'nin (18) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandığını belirledi. Apartmana operasyon düzenleyen polisi gören Bülbül, 5'inci kattaki dairenin balkonundan sarkarak alt kata geçip, kaçmak istedi.