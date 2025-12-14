İnsanlık tarihi iki büyük tartışma üzerine kuruludur: "Evrenin başlangıcı neydi?" "Kediler nankör mü?" İlki hâlâ tartışılıyor, ikincisi ise kedilerin umurunda bile değil.

Kedinin Duygusal Donanımı: Yazılım Güncellemesi Gecikmiş Bir Sistem

Kediyle göz göze gelirsin. Sen içinden "Canım yavrum" diye titrersin… Kedi ise sana bakar ve muhtemelen şu soruyu sorar: "Bu canlı neden hâlâ konuşuyor?" Kediler, duygularını yüz ifadeleriyle belli etmeyen tek evcil türdür. Sevgilerini göstermek için mırlamak yerine perdeleri tırmalamayı tercih ederler. Bu bir davranış bozukluğu değil, estetik bir tercihtir.



"Nankör" Tanımı Kedilere Uymuyor: Çünkü Hiçbir Şey Vaad Etmediler

Kedi sana hiç; "Seninle sonsuza kadar kalacağım," "Beni beslediğin için minnettarım," "Akşam eve gelince kapıya koşarım," demedi. Hatta sen sahiplendiğin gün bile sadece şöyle düşündü: "Bu insanda mama potansiyeli var." Beklenti yoksa nankörlük de olmaz. Bu, kedilerin en büyük hukuki savunmasıdır.

Masadan Bardak İtme Olgusu: Bir İletişim Yöntemi

Kedi masadaki bardağını iter. Sen hemen sinirlenirsin. Ama o bardak itme eylemi aslında şunu anlatır: "Şu anda seninle bir etkileşime geçiyorum. Şu an sana değer verdim." Bazı türler sevgisini sarılmayla gösterir. Kediler ise cam eşyanın yer çekimiyle buluşmasını organize ederek.



Mama Kabı Paniği: Felaket Yönetimi Uzmanlığı

Mama kabında mama vardır. Hatta bayağı da vardır. Ama kedi kabın dibini görür görmez "YOKLUK ÇANLARI" çalmaya başlar. Sana gelip şöyle bakar: "Burada kıtlık var, görmüyor musun?" Bu, nankörlük değil; felaket tellallığıdır.



Kedi ve Evin Mülkiyet Anlayışı

Senin gözünde ev senindir. Kedinin gözünde sen, kiracı olarak yaşamayı seçmiş talihsiz bir canlısın. Ev her zaman kedinindir. Sen onun evinde geçici bir personelsin. Aşağıdaki pozisyon dağılımı gayet nettir: Kedi: Yönetim kurulu başkanı Sen: Temizlik, mama tedariki ve sevgi dağıtım departmanı Ev: Kedi Cumhuriyeti Bu tabloya bakınca "nankörlük" kelimesinin yeri yoktur; kurumsal hiyerarşi vardır.



Kedinin Psikolojisi: Haklı Olmak İçin Doğmuş Bir Canlı

Köpek yanlış bir şey yapınca utanır, başını eğer. Kedi yanlış bir şey yapınca? Sana bakar ve adeta der ki: "Ben haklıyım. Sen de biraz çaba göster, belki anlarsın." Bir kediyi suçlamak, evrene dava açmaya benzer. Kedi her zaman haklıdır. Nankör değil, kozmik olarak özgüvenlidir.



Kedinin Sevgisi: Minimalist Bir Yaklaşım

Kedi seni sever ama bunu göstermek için sahne kurmaz. Sessizce yanına gelir, iki dakika kalır, gider. Bu, kedi literatüründe şöyle geçer: "Sana bugünlük yeterli ilgi gösterdim." Kediler sevgiyi minimal dozlarla verir. Bir nevi duygusal espresso gibidirler: Küçük, güçlü ve bir anda kaybolur.



Sonuç: KEDİLER NANKÖR DEĞİL BİZ ONLARDAN FAZLA ŞEY BEKLİYORUZ



Gerçek şu: Kediler nankör değildir. Kediler hiçbir zaman "nankör olmayan bir canlı" olma konusunda söz vermediler. Biz ise onlardan köpek davranışı bekleyip hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kediler, hayatı şu felsefeyle yaşar: "Ben kediyim. Sen duygularını yanlış yere yatırdın, sorun bende değil sende." Ve aslında bu dürüstlük, onları daha da sevimli yapar