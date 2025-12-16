Eski manken Aslı Baş'ın ölümünde büyük şüphe! 3. kattan düşmüştü: Dava yeniden başladı
Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti Eski manken Aslı Baş’ın ölümüne ilişkin beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Aile, adil yargılama talep ederken mahkeme, cep telefonu verilerine ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.
Eski manken Aslı Baş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümüyle ilgili yargılanan sanıklara verilen beraat kararının Yargıtayda bozulmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hakan Sadi Bayer ile Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, annesi Müyesser Baş ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Volkan Bayer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, daha önce talep ettikleri cep telefonu verilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.
15 YILLIK MÜCADELE
Mehmet Yavuz Baş ise yıllardır haksızlığa uğradıklarını belirterek adil bir yargılama istediklerini kaydetti. Anne Müyesser Baş da kızı için 15 yıldır mücadele verdiklerini, suçluların gereken cezayı almasını istediklerini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, SEGBİS dökümlerinin incelenmesine, diğer tanıkların dinlenmesi yönündeki talebin reddine, cep telefonu incelemesine ilişkin gelecek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 4 Haziran 2026'ya erteledi.
DOSYADA EKSİK HUSUSLAR VAR
Duruşma sonrası avukat Fahri Safa Küpçü, gazetecilere, mahkemenin bozma ilamına yönelik kararını yinelediğini, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek, "Tanıkların dinlenmesi bunlardan biriydi. İki tanık dinlendi, bir tanık ise halen aranıyor. Bu tanık, olay günü güvenlik şirketinin aranması ve yapılan taleplerle ilgili önemli bilgiye sahip. Bunun ortaya çıkması gerekiyor." dedi.
İkinci önemli hususun ise Aslı Baş'ın telefonunda silinen mesajlar olduğuna dikkati çeken Küpçü, telefon İstanbul'a gönderildiğini ve oradan gelecek sonucun beklendiğini kaydetti.