Sabah Alarmını Uyandıran İnsan

Normal insan alarmı duyar, uyanır. Şanssız insan alarmı duyar, alarm uyanır, kendisi hâlâ uyuyordur. Telefonu çalarken yere düşer, ekran kırılır, alarm kapanmaz, şarj biter, o yine geç kalır.



Şemsiye Aldığı Gün Güneş, Almadığı Gün Sel

Meteoroloji şanssız insana karşı kişisel bir tavır besliyormuş gibi davranır. -Bugün yağmur yok. Şanssız insan: Şemsiyesiz çıkar. -5 dakika sonra: Tropikal fırtına. Ama şemsiyeyle çıkar? O gün çöldeymiş gibi güneş açar.



Otobüsün Sadece Ondan Kaçması

Otobüs şoförlerinin gizli WhatsApp grubunda özel bir başlık var gibi: "Lütfen, yaklaşınca bir adım hızlanın. Bu bir protokol." Şanssız insan durağa tam adım atarken otobüsün kapısı kapanır ve araç "Ben seni görmedim kiii" özgüveniyle uzaklaşır.



Sırada Yanlış Kuyruğu Seçme Yeteneği

30 kasa vardır, 29'u bomboştur. Ama şanssız insanın seçtiği kasada: - Kasiyerin vardiya değişimi, - Kasanın para sayımı, - Sistem güncellemesi, - Önündeki müşterinin tek tek fiş birleştirme talebi… Hepsi aynı anda gerçekleşir.



Kargoyu Evdeyken "Evde Yok" Diye Getirmeme

Şanssız insan kapının önünde bekler. Bekler… Bekler… Kargo mesaj atar: "Adresinize geldik, sizi bulamadık." Nasıl bulamadın? Kapıya bakınca karşılıklı göz göze geldiniz!



Çektiği Fotoğrafta Gözlerini Kapatan Tek Kişi Olmak

Toplu fotoğraf çekilir. Herkes mükemmel. Sanki reklam kampanyası. Bir tek şanssız insan: Gözleri kapalı, ağzı yamuk, rüzgârla kavga ediyor. "Ya bir daha çekebilir miyiz?" der. Bir daha çekilir… Bu sefer de tam deklanşöre basarken hapşırır.



Teknolojinin Özellikle Ona Çökmesi

Bilgisayar mı? Normalde roket gibi. Ama şanssız insan toplantıya bağlanacağı an: "Güncelleme yapılıyor… %1" Üç saat böyle.



Şans Oyunlarında Daima "Bir Numara Yanı"

Kazanan numaralar şöyle çıkar: 7 – 11 – 24 – 32 – 45 – 48 Şanssız insanın kuponu? 6 – 12 – 23 – 33 – 44 – 49

Evren, "Bak çok yaklaşmışsın, aferin!" diye teselli verir.



Ama En Kötüsü: Normal Bir Günde Bile Başına İş Açması

Sıradan bir gün: Evden çıkarken ayağı paspasa takılır, merdivende bir kedi üstüne atlar, sokağa adım atınca kuş onu hedef tahtası zanneder. O anda bir taksi geçer, çamur sıçratır. Kuryenin motoru yanından vızlar, poşeti kapar. Evren: "Ben bugün biraz eğlenirim."



Sonuç: Şanssız İnsanlar Evrenin Spesiyalidir Ama ne olursa olsun… Şanssız insanların bir süper gücü vardır: Hayatta kalmayı başarırlar. Başlarına gelenlerle stand-up bile çıkarırlar. Çünkü bu insanlar talihsiz değil; hayatın komik yanını taşıyan doğal fenomenlerdir.