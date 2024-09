KIZLARIN tribi bitmez. İlk önce tribinizi atın. Sonra hiçbir şey olmamış gibi davranın.

Tüm derdinizi mesaja dökün.

WhatsApp en çok rağbet gören trip atma uygulamadır.

İYİ TRİP ATMALAAR...

"HIMMM"

Açıklaması: Ağzına edeceğim bari bir şey söyleme.

"TAMAM, OK"

Açıklaması: Kes sesini...

"SEN BİLİRSİN"

Açıklaması: Sonra ben bilcem.

"HAKLISIN"

Açıklaması: Aslında sen haklısın ama ben haklı olcam.

"İİ"

Açıklaması: Bi süre s..'tir git.

"ANLADIM"

Açıklaması: Aslında anlamadım. Trip atıyorum işteee...

"GEREK YOK"

Açıklaması: Aslında gerek var ama trip atıyorum şu an.

"PEKİ"

Açıklaması: Hemen kabullendim sanma.

"NASIL İSTERSEN"

Açıklaması: Benim istediğim olacak.

BİL...

"İ PEKİ OK"

Açıklaması: İyi peki b.k...

"BOŞVER"

Açıklaması: Aslında ağzına edicem.

Keyfini çıkar...

"NYSE MŞGLSN GLBA

:S :S :S"

Açıklaması: 2-3 dakika sonra benimle uğraşacaksın...

"KİMİM Kİ BEN ZATEN"

Açıklaması: 2-3 dakika sonra saatlerce belki haftalarca uğraşacağın sevgilinim.

"ÖPTÜM BY"

Açıklaması: Dua et ki bu kadar yumuşadım...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'nin Georgia eyaletinde 2001 yılında polis, sokaklarda kaçan bir tavuğu yakalamak için ciddi bir operasyon başlattı. Tavuk o kadar hızlı ve çevikti ki, birkaç polis arabası, motosikletler ve hatta bir helikopter bu komik kovalamacaya katıldı. Tavuk en sonunda yakalandı ama polisler bile bu kovalamacanın absürtlüğüne güldüler.



TESPİTLİ YORUM

@coketkisiz Küçük şehirde yaşayan insan komikliği diye bir şey var, sıkılmaktan kafasında şaka atölyesi kurar ve konuşurken bam güm yapıştırır...



GÜLÜ YORUM

@susarmisinpilis Erkek bir arkadaşım buradan bir kızı beğenmiş, aradım iki saattir güzel fotoğraf çekil koy profile, takip edince kız görsün seni diye anlatıyorum, şimdi fotoğraf yollamış, "Bunu koysam olur mu?" diye.

Fotoğrafta Fatih Terim var...



ALKIŞLI YORUM

Pazar günü, sabah sabah kapıyı anahtarıyla açıp girerek bizi yatakta basan, bir zar zor üstüne boxer geçirebilen kocama bir de sabahlıklı bana bakıp, "Oğlum çıplak, sen neden giyiniksin?

Üşüteceksin çocuğumu!" diye bana fırça atan kişi benim canım kaynanamdır.