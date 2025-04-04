Papua Yeni Gine’de şiddetli deprem! Tsunami alarmı mı verildi?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.
DERİNLİĞİ KAYDEDİLDİ
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
"ATEŞ ÇEMBERİ" ÜZERİNDE KONUMLANIYOR
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.