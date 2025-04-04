"Gözaltındaki kadınlara cinsel taciz" iddialarına EGM'den açıklama: Asılsız ve iftiradan ibarettir

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ʺGözaltındaki kadınlara cinsel tacizʺ iddialarına EGM'den açıklama. (AA-Arşiv)

EGM, söz konusu paylaşımların tamamen asılsız olduğunu ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibaret olduğunu belirtti.

ʺGözaltındaki kadınlara cinsel tacizʺ iddialarına EGM'den açıklama. (Ekran görüntüsü)

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklindeki paylaşımlar, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir.

Gözaltına alınan şahısların aranması "yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği" ile "adli ve önleme arama yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.

Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir.

Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.