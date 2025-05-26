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Tez canlılar kulübü

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 26 Mayıs 2025

ONLINE alışverişte "Sipariş alındı" yazısını görüp kargoyu arar.
– Merhaba, ürün yola çıktı mı acaba? Az önce verdim ama...
KETTLE'A "Hadi ama hâlâ mı?" diye moral verir.
– Suya telkinle hız kazandırmaya çalışır.
"YAZIYOR..." kısmı uzun sürerse sohbeti terk eder.
– Bu kadar uzun ne yazıyor, dilekçe mi?
YENİ tanıştığı kişiye 5 dakika sonra ruh eşi der.
– Tinder'da ilişkiye başlamadan ayrılmışlığı vardır.
DİZİ başlar başlamaz "Bu ne zaman hızlanıyor?" diye sorar.
– Daha intro bitmemiştir.
MİKRODALGADA 30 saniyeyi 12 saniyede açar, "Oldu herhalde" der.
– İçerisi hâlâ buz gibidir ama umut sonsuz.
TAKSI çağırınca sokağa inip arabaları durdurmaya başlar.
– Uygulamada "10 dakika" yazıyorsa, onun için "şimdi"dir.
PİLAVI tencereye koyduktan 1 dakika sonra kapağı açar: "Oldu mu bu?" – Diri diri servis etmeye hazırdır.
"KARGOYA verilmiş" mesajını görünce zile pusu kurar.
– Ben biliyorum, geliyor o şimdi.
ONLINE kursa kayıt olur, ilk videonun 10. saniyesinde "Sarmadı" der.
– Ama LinkedIn'de "Katıldım" yazar.
SIRA beklerken önündekilere sessizce sinirle bakar.
– İçinden 17 kez "Hadi artık" demiştir.
ASANSÖR 3 saniyede gelmeyince "Merdivenden çıksaydım ya!" diye hayıflanır.
– Ama merdivene de yönelmez.
DAHA kahve bardağına su dolmadan "Neden bu kadar yavaşsın yaa" der.
– Musluğu hızlandırma hayali kurar.
KARGO takip sistemini 12 saniyede bir yeniler.
– Sanki lojistik merkezle telepatik bağlantısı var.
YEMEK siparişi verdikten sonra motor sesine doğru pencereye koşar.
– Her gelen motora "Benimki mi?" bakışı.
YEMEK yaparken tuzu bile eklemeden tadına bakar.
– "Niye olmamış bu ya?" diye şaşırır.
INSTAGRAM'DA story atar, 5 saniye sonra kim izlemiş diye bakar.
– Kimse izlemediyse tekrar paylaşır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Polonya'nın küçük bir kasabasında "Czesio" adlı bir ayı için esprili bir yerel seçim kampanyası başlatıldı.
Sosyal medyada hızla yayılan kampanyada Czesio'nun vaatleri arasında "bedava bal" ve "sokaklara daha fazla çöp bidonu" vardı.
Resmi aday olmayan ayı, buna rağmen bazı sandıklarda vatandaşlar tarafından elle yazılarak oy aldı.
Bu eğlenceli protesto, yerel siyasete mizahi bir dokunuş kattı.

TESPİTLİ YORUM
@dripling Kız diyor ki "Ya ben alternatif şeyler dinliyorum;
'Büyük ev ablukada', 'Yok öyle kararlı şeyler.' Ee ne var ben de Japon ligine kupon yapıyorum...

GÜLÜ YORUM
@dr_oztas İntörnken yenidoğan polikliniğinde çalışmıştım. Görevim bebekleri tartmaktı. İnsan manavı oldum bildiğin. Bebeleri poşete koyup koyup "Üüüyyçç kilo ablacım" diye poşetleyip, geri veriyordum.

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