LAKABINI SEÇ:

"MC Bilinçli", "RapZede", "OtobüsKart", "Lil Lahmacun"...

Adının önüne "Lil", "MC" ya da "Trap" gelmeden rap dünyasına alınmazsın.

Gerçek adını kimse bilmeyecek, annen bile seni Instagram'dan tanıyamayacak.

ÇOCUKLUK TRAVMANI HAZIRLA:

Gerçek olması şart değil, ama etkileyici olmalı.

"7 yaşında freestyle yaparken evimizin modemini kaybettik" gibi bir şey iş görür.

SOKAKTA YÜRÜRKEN SÜREKLİ DERTLİ BAK:

Sanki dünya seni anlamıyor gibi bak.

Gözlerinin altında uykusuzluk, içinde gizli bir beat taşı.

FREESTYLE ANTRENMANI:

Markette sıra beklerken bile "Tereyağ alırken yandı elim, çünkü bu rap oyununda hep bir film."

Amaç: İnsanların senden ürkmesini sağlamak.

KLİP ÇEKİMİ İÇİN TENEKE MAHALLE ARA:

Beton yığınları, terk edilmiş bina, graffiti...

Klipte en az 1 kırmızı duman bombası patlatmazsan rap polisine yakalanırsın.

YÜKSEK SESLE PLAYBACK:

Sokakta yürürken kendi parçanı kulakta dinleyip dışarıdan bağıra bağıra söyle.

Böylece herkes "Ooo bak bu kendi şarkısını söylüyor demek ki ünlü" desin.

ARADA BİR "BU SEKTÖR KİRLİ" DEMEYİ UNUTMA:

"Benim derdim para değil kardeşim, gerçek rap yapıyorum." Bunu söyledikten 10 dakika sonra NFT satabilirsin.

BİTMEYEN DISS SAVAŞLARI BAŞLAT:

Hiç tanımadığın bir rapçiye disslike at.

O cevap vermezse "Korktu" de, cevaplarsa "İstediğime ulaştım" de.

STORY'LERDE ANLAMLI BAKIŞLAR:

Yarım yüz filtreli, karanlık videolarda sigara dumanına doğru bak.

Üzerine "Gerçekler susar ama küfretmez" yaz.

Altına da "Gece 03:44" saatini koy.

ANLAMI BELİRSİZ ALBÜM İSMI BUL:

"Kırık Saatin Nöbeti", "Betonun Rüyası", "Dış Sesler Vol. 7" gibi şeyler.

Kimse anlamasın ama çok derin sansın.

BİR ŞARKIDA MUTLAKA 'ANNE' GEÇMELİ:

"Anne ben geldim, raple döndüm mezardan" gibi.

Hem duygu hem saygı, paket.

KARİYERİ BIRAKMA TEHDİDİ:

Her 3 ayda bir "Rap oyunundan çekiliyorum" story'si at.

2 gün sonra "Geri döndüm, çünkü sizdiniz beni bu hale getiren" yazmayı unutma.

