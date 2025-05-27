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Rapçi olmak için yapman gerekenler

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 27 Mayıs 2025

LAKABINI SEÇ:
"MC Bilinçli", "RapZede", "OtobüsKart", "Lil Lahmacun"...
Adının önüne "Lil", "MC" ya da "Trap" gelmeden rap dünyasına alınmazsın.
Gerçek adını kimse bilmeyecek, annen bile seni Instagram'dan tanıyamayacak.
ÇOCUKLUK TRAVMANI HAZIRLA:
Gerçek olması şart değil, ama etkileyici olmalı.
"7 yaşında freestyle yaparken evimizin modemini kaybettik" gibi bir şey iş görür.
SOKAKTA YÜRÜRKEN SÜREKLİ DERTLİ BAK:
Sanki dünya seni anlamıyor gibi bak.
Gözlerinin altında uykusuzluk, içinde gizli bir beat taşı.
FREESTYLE ANTRENMANI:
Markette sıra beklerken bile "Tereyağ alırken yandı elim, çünkü bu rap oyununda hep bir film."
Amaç: İnsanların senden ürkmesini sağlamak.
KLİP ÇEKİMİ İÇİN TENEKE MAHALLE ARA:
Beton yığınları, terk edilmiş bina, graffiti...
Klipte en az 1 kırmızı duman bombası patlatmazsan rap polisine yakalanırsın.
YÜKSEK SESLE PLAYBACK:
Sokakta yürürken kendi parçanı kulakta dinleyip dışarıdan bağıra bağıra söyle.
Böylece herkes "Ooo bak bu kendi şarkısını söylüyor demek ki ünlü" desin.
ARADA BİR "BU SEKTÖR KİRLİ" DEMEYİ UNUTMA:
"Benim derdim para değil kardeşim, gerçek rap yapıyorum." Bunu söyledikten 10 dakika sonra NFT satabilirsin.
BİTMEYEN DISS SAVAŞLARI BAŞLAT:
Hiç tanımadığın bir rapçiye disslike at.
O cevap vermezse "Korktu" de, cevaplarsa "İstediğime ulaştım" de.
STORY'LERDE ANLAMLI BAKIŞLAR:
Yarım yüz filtreli, karanlık videolarda sigara dumanına doğru bak.
Üzerine "Gerçekler susar ama küfretmez" yaz.
Altına da "Gece 03:44" saatini koy.
ANLAMI BELİRSİZ ALBÜM İSMI BUL:
"Kırık Saatin Nöbeti", "Betonun Rüyası", "Dış Sesler Vol. 7" gibi şeyler.
Kimse anlamasın ama çok derin sansın.
BİR ŞARKIDA MUTLAKA 'ANNE' GEÇMELİ:
"Anne ben geldim, raple döndüm mezardan" gibi.
Hem duygu hem saygı, paket.
KARİYERİ BIRAKMA TEHDİDİ:
Her 3 ayda bir "Rap oyunundan çekiliyorum" story'si at.
2 gün sonra "Geri döndüm, çünkü sizdiniz beni bu hale getiren" yazmayı unutma.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Bir Avusturyalı vatandaş, mahallesine sürekli yabancı araçların Google Maps nedeniyle yanlışlıkla girmesinden bıktı. Google'a bildirip sonuç alamayınca, mahalleye "ördek geçişi" tabelası koydu.
Harita algoritması bu tabeleleri ciddiye aldığı için, bölgeye yönlendirme durdu. Olay haber olunca Google tabelayı sistemden kaldırdı.

TESPİTLİ YORUM
@buskutmuskut Yazılım öğrenmiyorum, öğlen 12'den önce uyanmıyorum, 5 km koşmuyorum, Ali Rıza Bey gibi oturup duvarı izliyorum, mutluluksuzluktan ölüyorum...

GÜLÜ YORUM
@CiovanniDrogo Herif otobüste mısır yedi, koçanını camdan yola attı, ağzını da gömleğinin yakasına sildi.
Resmen gold premium çomar...

Yasal Uyarı:

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