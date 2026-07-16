"Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" bilimsel bir gerçek olabilir!

Araştırmalara göre, birine şekerli bir yiyecek ikram ettiğinizde, sizi daha sevimli ve tatlı biri olarak algılayabilir. O yüzden ilk buluşmada çikolata teklif etmek mantıklı olabilir!

Kedili fotoğraflar erkeklerin şansını düşürebilir.

Bir araştırma, erkeklerin profillerinde kediyle poz vermelerinin onları daha az maskülen ve daha az çekici gösterdiğini ortaya koymuş. Ama kedi seviyorsanız, gerçek flört eşleşmenizi bulmuş olabilirsiniz.

Pizza mı? Hemen evleniyoruz!

Bir araştırmaya göre, pizza yemeyi seven kişiler, flört uygulamalarında diğer yemekleri tercih edenlere göre daha popüler. Şaka değil, pizzanın sihirli bir etkisi var gibi!

Çorabına bakarak insan tanıma sanatı!

Birinin çorap seçimiyle ilgili bazı teoriler var: Renkli ve desenli çoraplar, kişiliklerinin eğlenceli ve yaratıcı olduğunu gösterebilir. Ama deli gibi beyaz spor çorap giyiyorsa, belki biraz klişelere bağlı biri olabilir.

Flört ederken kahkaha atıyorsanız, işler yolunda!

Bilimsel bir gerçek: Flört sırasında bir kadını güldürebilen erkekler, daha çekici bulunur. Ama bir erkek kadının esprilerine gülerse, kadının da onun ilgisini çektiği düşünülür. Kahkaha=kazanç!

El yazınız bile flört olabilir!

İlginç bir şekilde, güzel ve okunaklı el yazısına sahip olan kişilerin daha nazik ve romantik biri olduğu algısı yaratıyor. Ancak kötü el yazısı varsa, "sanatçı ruhlu" diye de yırtabilirsiniz.

"Anlamlı bakışlar" cidden iş yapıyor.

Fakat bu bazen yanlış anlaşılabilir. Birine "anlamlı" bakıyorsunuzdur, o da "Gözümde bir şey mi var?" diye düşünür. O yüzden bakışınızla çok da dramatik olmamaya çalışın.

Tuhaf flört çizgileri işe yarayabilir!

"Kaşların ne kadar güzel şekillenmiş! Kuaförün bir sanatçı mı?" gibi garip komplimanlar, sıradan klişe sözlerden daha etkili olabilir. Unutma, ilginç olmak bazen avantajdır!

Kötü bir ilk buluşma her zaman kötü değildir.

Araştırmalar, aksiliklerle dolu bir ilk buluşma (örneğin, yere kahve dökülmesi ya da yağmura yakalanmak) insanların birbirine daha çok bağlanmasını sağlayabilir. Yani felaket buluşma mı? Belki de kader!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir şehirde bir maymun, açık bir ATM kabinine girerek tuşlara basmaya başladı ve makinayı açmayı başardı. İnsanlar olayı şaşkınlıkla izlerken maymun, bozuk paraları alıp kaçtı. Güvenlik kameraları, maymunu "Birinci sınıf hırsız" ilan etti.

GülüYorum

@AtlntkMrts34 Belediye otobüsüne bindim bir çocuk bana bakarak kalkmaya çalıştı. Omuzuna bastırdım "Gerek yok" dedim çocuk "Abi bıraksana inicem" dedi.

TESPİTLİ YORUM

@asikbeybi Bay ve bayan kelimelerinin kaldırılıp yerine "Bey" ve "Beybi" gelmesini öneriyorum.

AlkışlıYorum

@_allper Oğlana çikolata verdim. Yedikten sonra "Bana limon ver, annem ağzımdaki kokudan çikolata yediğimi anlamasın" diyor. Potansiyel bir dolandırıcı yetiştiriyorum, şimdiden enayilerden özür dilerim.