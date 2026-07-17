ÇALINAN KUPAYI BİR KÖPEK BULDU: 1966

İngiltere'de sergilenen Jules Rimet Kupası, turnuvadan birkaç ay önce çalındı. Polis ülke çapında kupayı ararken onu bir çalının yanında, gazeteye sarılmış hâlde bulan kişi değil, Pickles adlı bir köpek oldu.Kısacası İngiliz polisi dosyayı çözemedi, mahallenin köpeği çözdü. Pickles bir anda ülkenin kahramanına dönüştü ve ödül olarak bol miktarda mama kazandı.

FUTBOLCUNUN ŞORTU YIRTILDI: 1962

Şili ile İtalya arasında oynanan ve "Santiago Savaşı" olarak bilinen maçta futbolcular birbirlerine tekmeler, yumruklar ve dirseklerle saldırdı. Şilili futbolcu Leonel Sánchez'in şortu da mücadele sırasında yırtıldı. Maç bir noktadan sonra Dünya Kupası karşılaşmasından çok, kıyafetlerin de zarar gördüğü toplu mahalle kavgasına dönüştü.

KALECİ TOP YERİNE RAKİBİNİN KAFASINI TUTTU: 1982

Batı Almanya kalecisi Harald Schumacher, Fransa maçında Patrick Battiston'a çok sert çarptı.

Battiston yerde hareketsiz kalırken Schumacher kale önünde sakince bekledi. Olayın komik değil, tehlikeli tarafı ağır basıyordu; fakat hakemin faul bile vermemesi yıllarca "Hakem o sırada nereye bakıyordu?" esprilerine konu oldu.

BİR OYUNCU HAKEMİN KARTINI KAPTI: 1974

Şili ile Batı Almanya arasındaki maçta Carlos Caszely kırmızı kart gördü. Böylece Dünya Kupası tarihinde kırmızı kartla oyundan atılan ilk futbolcu oldu.

Kart uygulaması yeni olduğu için tribündekilerin bir kısmı ne olduğunu tam anlayamadı.

Futbol adeta yeni bir masa oyununun kuralları ilk kez anlatılıyormuş gibi ilerledi.

OYUNCULAR UZATMANIN NEDEN OYNANDIĞINI ANLAMADI:1954

1954 Dünya Kupası'nda bazı grup maçları berabere bittiğinde uzatma oynanıyordu. Brezilya ile Yugoslavya'nın oyuncuları ise beraberliğin iki takıma da yaradığını tam olarak bilmiyordu. Brezilyalı futbolcular maç bitince üzülürken Yugoslav oyuncular onlara tur atladıklarını anlatmaya çalıştı.

Futbol tarihinde rakibin rakibini teselli edip puan durumunu öğrettiği nadir anlardandı. O turnuvada İngiltere-Belçika maçı da uzatmaya rağmen 4-4 sona ermişti.

TUR ATLAYACAK ÜLKEYİ GÖZLERİ BAĞLI ÇOCUK SEÇTİ: 1954 ELEMELER,

İspanya ve Türkiye elemelerde birbirine üstünlük sağlayamayınca kura çekilmesine karar verildi. 14 yaşındaki Luigi Franco Gemma'nın gözleri bağlandı ve iki ülkenin isimlerinden birini seçmesi istendi.

Çocuk Türkiye'yi çekti ve Türkiye Dünya Kupası'na gitti. İspanya üç maç sonunda toplam skorda üstün olmasına rağmen elendi.

Bugün milyarlarca dolarlık futbol endüstrisinin kaderi, o gün "Hadi evladım, bir kâğıt seç" yöntemiyle belirlenmişti.

TAKIMLARIN SIRALAMASI TOMBALA GIBI BELİRLENDİ: 1990

1990 Dünya Kupası'nda İrlanda ile Hollanda grubun sonunda tamamen eşit kaldı. FIFA yetkilileri küçük kâğıtları topların içine koyarak kura çekti. Hollanda ve İrlanda zaten tur atlamıştı; kura yalnızca kimin hangi rakiple oynayacağını belirliyordu. Aylarca taktik çalışan takımların kaderi birkaç saniyelik çekilişe kaldı.

JOHN BROOKS GOL ATINCA YERE YATTI: 2014

ABD'li John Brooks, Gana karşısında galibiyet golünü atınca ne yapacağını şaşırdı. Koşup kutlama yapmak yerine kendisini çimlere bıraktı. Takım arkadaşları sevinçten üzerine atlarken Brooks'un görüntüsü, "Golü attım ama ben de buna inanamadım" ifadesinin futbol sahasındaki karşılığı oldu.

LUIS SUÁREZ RAKİBİNİ ISIRDI: 2014

Uruguaylı Luis Suarez, İtalya maçında Giorgio Chiellini'nin omzunu ısırdı. Chiellini formasını indirip diş izlerini hakeme göstermeye çalışırken Suarez de kendi dişlerini tutarak yerde kaldı. Suarez daha sonra dengesini kaybedip yüzünün rakibine çarptığını savundu. İnternet kullanıcıları onu köpekbalığı, vampir ve Hannibal Lecter olarak gösteren sayısız görsel hazırladı.

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