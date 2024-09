EEE ey canlı, her tatilin bir dönüşü olacağını, her ölümlünün tatil dönüşü yaşayacağını bilmiyor muydun? Sen orada cıbıl cıbıl, cup cup denizine, havuzuna girerken iş yerindeki arkadaşları unuttun değil mi?

İşte o arkadaşlar sıcakta işine giderken şıp şıp muhtelif yerlerinden terliyordu. Yaa şimdi sen o arkadaşlara artistlik olsun diye kapkara üstüne de muhtemelen bronz madalyayı göstermek için bembeyaz renkli kıyafetler giymenin peşindesin.

Çok değil iki günün var.

İki gün sonra seni bekleyen amirin seni iş hayatına çok çabuk psikolojik olarak hazırlayacak. "Aaa geldin mi Taner (Tülin). Sen şimdi dinlenmişsindir. Şu evraklara bir göz atıver." Ne güzeldi değil mi kadim dostum. Terliklerle fırıl fırıl kıyafetlerle. Fırıl fırıl derken fırıldak gibi döndün tatilden.

İsyanın büyük "Bütün yıl bir tatil için çalışıyorum.

Bir çırpıda bitiyor" diyorsun anlıyorum seni ama ne yazık ki burada işler böyle işliyor. Her seferinde tatil dönüşünde arkadaşlarına "Emekli olunca oraya yerleşeceğim" diyorsun onu da anlıyorum ama daha çok var be canım kardeşim.

Senden sonra izne çıkanlara ezik ezik bakacaksın.

Eee sen gelmedin mi bronz bronz. Şimdi niye morarıyorsun. Arkadaşın canı yok mu? Merak etme o da bir gün dönecek.

Döndüğünde her saat başı saate bakıp, "Ulan şimdi şunu yapıyordum, ulan şimdi şurdaydım" diye iç geçirilerek kafayı yiyecek ve yaşadığın yerden tiksinir duruma geleceksin. Eee kardeşim, her canlı izin dönüşünü tadacaktır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Öfkelenmek için 41 kas gerekirken, gülümsemek için sadece 17 kas gerekir.

Her insanın kendine özgü bir dil izi vardır.

Vücudumuzda yaklaşık 60.000 mil uzunluğunda kan damarı bulunmaktadır.

Böbrek üstü bezleri hayatımız boyunca boyut olarak sürekli değişir.

Erkeklerde de prostat bezinin bir tarafında uyuyan rahim bulunur.

TESPİTLİ YORUM

@vaywhywhy Hayatımda ilk defa suşi yedim, herkesin muhakkak denemesi lazım..

Daha önce yediği yemeklere şükür etmek için...

GÜLÜ YORUM

@hheygidiheyy Eniştem, Dusseldorf havaalanında salamura yaprağı gösterip "Bu ne?" diye soran polise yaprak sarma hareketi yapınca gözaltına alınmış ahhaah...



ALKIŞLI YORUM

Direksiyon dersi verdiğim sevgilime;

"Hayatım sürekli ikinci viteste gidilmez, al şunu üçüncü vitese, farz et kalp krizi geçiriyorum, böyle mi hastaneye yetiştireceksin beni?" diyorum.

"O zaman dur birinci vitese alayım" diyor.

Evlilik kararımı bir kere daha gözden geçirmem gerek sanırım...