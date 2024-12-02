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Süper kahramanların eşleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarih 2 Aralık 2024

'HEPİMİZİN hayranlıkla izlediği süper kahramanların neden eşleri yok? Niye evlenmiyorlar? Bir sıkıntı mı var?' Kendimizi bunları düşünmekten alamazken peki eşleri olsaydı neler olurdu?
Misal, Süperman tonlarca ağırlıkta bir treni kaza yapmadan iki eliyle iterek durdurur. Arkasında, "Yaşa sen Süperman" bağırışları... Bir kahraman olmanın gururunu yaşarken evine gittiğinde ne oluyor sanıyorsunuz? Karısı 'Kahramanım benim' diye kucağına mı atlıyor? Hayır tabii.
- Nerde kaldın bu saate kadar, bak yemek buz gibi oldu. Annemler bizi bekliyordu, çaya gidemiycez yine, ne haltlar karıştırdın bu saate kadar, ay benim çileli başım...
Süperman sessizce masaya oturur, birkaç lokma bir şey yer. Konu koltukların çok eskidiğine ve zaman değişeceğine geldiğinde kalkar, yatağa uzanır, günün yorgunluğuyla hemen uyuyuverir. Arka plandan sesler gelmeye devam etmektedir.
Evet arkadaşlar her şey göründüğü gibi değil.
Misal Batman kardeşimiz Gotham'ın suçlularıyla mücadele ederken evine geldiğinde karısından bir fırça yemez mi sanıyorsunuz...
- Çıkar üstündekileri pis pis gezme ortalarda. Hemen çamaşır makinesine at gözüm görmesin.
Batman boynu bükük bir şekilde üstündekileri çıkartıp çamaşır makinesine doğru ilerler.
Bir başka süper kahramanımız 'Örümcek Adam'.
Sanıyor musunuz evde karısı ile arası iyi...
- Örümceeekkk örümceeek! Gel buraya...
- Efendim aşkım?
- Bu ne?
- Ağğğ!!
- Ya her yerde ağın var bıktım ben vallahi, bıktım her yeri temizlemekten. Bir temizlikçi de tutmuyorsun.
Ya arkadaşlar her süper kahramanın arkasında dır dır yapan eş var. Düşündüm belki de bu yüzden evlenmiyorlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Japonya'da bir marketin, kargaların sürekli yiyecek çalmasından şikayetçi olduğu ve buna yaratıcı bir çözüm getirdiği söyleniyor.
Market çalışanları, yiyecek çalan kargaların fotoğraflarını çekip bunları girişe astı. İlginç bir şekilde, diğer kargalar bu fotoğrafları gördükten sonra hırsızlık yapmayı bıraktı.

GÜLÜ YORUM
@fenolftaleinli Arkadaşım yemek yapmayı hiç bilmediğini anlatıyor, annesi "Tencereye nohutu iki parmak geçecek kadar su koy" dediğinde parmaklar yatay mı dikey mi diye sorduğunu duyunca ikna oldum...

TESPİTLİ YORUM
@HursitMihrakBey Bana başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim, çok çalıştım, çok inandım ve sonunda başaramadım.
Hakkaten doğru söylüyorlarmış…

ALKIŞLI YORUM
@baybaybashkan Flörtünüz size bir sıcak bir soğuk davranıyorsa sizi pastörize etmeye çalışıyor olabilir...

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