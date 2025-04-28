Bursluluk Sınavı (İOKBS) Soruları ve Cevapları 2025: MEB Ne Zaman Yayımlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) heyecanı geride kaldı. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için İOKBS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.
Fotoğraflar: AA
📝 BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
MEB, bursluluk sınavı soru ve cevaplarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Gelen bilgilere göre, 27 Nisan'da yapılan sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden sonra 7 gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.
Henüz 28 Nisan itibarıyla sorular ve cevaplar yayımlanmadı. Ancak kısa süre içinde ODSGM sisteminde erişime açılması öngörülüyor. Öğrenciler ve veliler, gelişmeleri meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden takip edebilirler.
📅 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
✏️ İOKBS SINAV DETAYLARI
-Sınav Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar
-Sınav İçeriği:
5, 6, 7, 8. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri: 80 soru / 100 dakika
9, 10, 11. sınıf öğrencileri: 100 soru / 120 dakika
-Soru Tipi: 4 seçenekli çoktan seçmeli
-Sınav Konuları: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği müfredat esas alındı.
🔔 BURSLULUK SINAVI DETAYLARI
-Sorular ve Cevap Anahtarları: Sınavdan itibaren 7 gün içinde açıklanacak.
-Sonuçlar: 30 Mayıs 2025'te ilan edilecek.
-Burs Ücretleri: 2025 yılı için İOKBS burs ödemeleriyle ilgili hesaplamalar ve yatırılma tarihleri ayrıca duyurulacak.