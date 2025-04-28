Bursluluk Sınavı (İOKBS) Soruları ve Cevapları 2025: MEB Ne Zaman Yayımlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İOKBS ) heyecanı geride kaldı. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için İOKBS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.

Fotoğraflar: AA

📝 BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

MEB, bursluluk sınavı soru ve cevaplarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Gelen bilgilere göre, 27 Nisan'da yapılan sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden sonra 7 gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Henüz 28 Nisan itibarıyla sorular ve cevaplar yayımlanmadı. Ancak kısa süre içinde ODSGM sisteminde erişime açılması öngörülüyor. Öğrenciler ve veliler, gelişmeleri meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden takip edebilirler.