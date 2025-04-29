Yazımı en çok karıştırılan 5 kelime! Meğer herkes aynı hataya düşüyormuş

Doğru Türkçe kullanımı, hem bireysel ifade gücümüzü artırır hem de yazılı iletişimde güven yaratır. Ancak bazı kelimeler var ki yazımı oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle sosyal medyada, e-postalarda ya da resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, farkında olmadan büyük anlam kaymalarına neden olabiliyor. İşte yazımı en çok karıştırılan o kelimeler...
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Yazımı sıklıkla karıştırılan 5 kelime
- afilli/ afili (gösterişli, çalımlı),
- ahçı/ aşçı,
- ahpap/ ahbap,
- akapunktur/ akupunktur (iğne batırılarak yapılan tedavi),
- alarım/ alarm,
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İşte yazımı sıklıkla karıştırılan diğer kelimeler
- antiparantez / antrparantez,
- antreman/ antrenman,
- aparatif – aperatif / aperitif (ön içki),
- aporlor – hoporlör – opörler / hoparlör,
- aptes/ abdest,
- arabeks / arabesk,
- arefe / arife,
- arozöz/ arazöz (yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç),
- artiz – artis / artist,
- askari/ asgari (en az, en düşük),
- assubay / astsubay,
- asvalt / asfalt,
- aşentiyon – aşantiyon / eşantiyon,
- aşofman – eşortman- / eşofman,
- ataç / ataş (tutturgaç),
- atelye/ atölye,
- ateşe / ataşe (elçilik uzmanı),
- avut/ aut (dış),
- Azerbeycan / Azerbaycan
- barsak/ bağırsak,
- bilader / birader,
- bilimum / bilumum,
- birfiil/ bilfiil,
- birhaber / bihaber,
- boğa yılanı / boa yılanı,
- boy pos / boy bos,
- boğça – poaça – poça / poğaça,
- büsküüt- püsküüt – pisküüt – pisküvi – püsküvüt… / bisküvi
- canbaz/ cambaz,
- candarma- cenderme/ jandarma,
- celatin / jelatin,
- ceryan / cereyan,
- ceton / jeton,
- cimnastik / jimnastik,
- ciyer / ciğer,