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Yazımı en çok karıştırılan 5 kelime! Meğer herkes aynı hataya düşüyormuş

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı kelimelerin yazımı konusunda zaman zaman hepimiz tereddüt yaşayabiliyoruz. "Her şey mi, herşey mi?", "bir şey mi, birşey mi?" gibi sorular, özellikle yazılı iletişim dilinde sıkça karşımıza çıkıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), bu konuda net kurallar belirlemiş olsa da bazı kelimelerin doğru yazımı hala karıştırılmaya devam ediyor. Peki bu kelimeler neler? İşte yazımı en çok karıştırılan kelimeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 17:22
Yazımı en çok karıştırılan 5 kelime! Meğer herkes aynı hataya düşüyormuş

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Doğru Türkçe kullanımı, hem bireysel ifade gücümüzü artırır hem de yazılı iletişimde güven yaratır. Ancak bazı kelimeler var ki yazımı oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle sosyal medyada, e-postalarda ya da resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, farkında olmadan büyük anlam kaymalarına neden olabiliyor. İşte yazımı en çok karıştırılan o kelimeler...

AAAA

Yazımı sıklıkla karıştırılan 5 kelime

  1. afilli/ afili (gösterişli, çalımlı),
  2. ahçı/ aşçı,
  3. ahpap/ ahbap,
  4. akapunktur/ akupunktur (iğne batırılarak yapılan tedavi),
  5. alarım/ alarm,

AAAA

İşte yazımı sıklıkla karıştırılan diğer kelimeler

  1. antiparantez / antrparantez,
  2. antreman/ antrenman,
  3. aparatif – aperatif / aperitif (ön içki),
  4. aporlor – hoporlör – opörler / hoparlör,
  5. aptes/ abdest,
  6. arabeks / arabesk,
  7. arefe / arife,
  8. arozöz/ arazöz (yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç),
  9. artiz – artis / artist,
  10. askari/ asgari (en az, en düşük),
  11. assubay / astsubay,
  12. asvalt / asfalt,
  13. aşentiyon – aşantiyon / eşantiyon,
  14. aşofman – eşortman- / eşofman,
  15. ataç / ataş (tutturgaç),
  16. atelye/ atölye,
  17. ateşe / ataşe (elçilik uzmanı),
  18. avut/ aut (dış),
  19. Azerbeycan / Azerbaycan
  20. barsak/ bağırsak,
  21. bilader / birader,
  22. bilimum / bilumum,
  23. birfiil/ bilfiil,
  24. birhaber / bihaber,
  25. boğa yılanı / boa yılanı,
  26. boy pos / boy bos,
  27. boğça – poaça – poça / poğaça,
  28. büsküüt- püsküüt – pisküüt – pisküvi – püsküvüt… / bisküvi
  29. canbaz/ cambaz,
  30. candarma- cenderme/ jandarma,
  31. celatin / jelatin,
  32. ceryan / cereyan,
  33. ceton / jeton,
  34. cimnastik / jimnastik,
  35. ciyer / ciğer,