e-YDS 2025/6 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş yerleri sorgulama!

ÖSYM tarafından yapılan e-YDS 2025/6 sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Başvurular 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında alındı. Sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulanabilecek. İşte YDS hakkında bilgiler…
ÖSYM tarafından yapılan e-YDS 2025/6 sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Başvurular 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında alındı. Sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulanabilecek. İşte YDS hakkında bilgiler…
E-YDS 2025/6 SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2025/6 sınavı 3 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise yine aynı gün ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklanacaktır.
E-YDS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
🔸e-YDS 2025/6 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 3 Mayıs 2025
Başvuru Tarihleri: 15-22 Nisan 2025
🔸e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca
Sınav ve Sonuç Tarihi: 28 Haziran 2025
Başvuru Tarihleri: 3-19 Haziran 2025
🔸e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça
Sınav ve Sonuç Tarihi: 29 Haziran 2025
Başvuru Tarihleri: 3-19 Haziran 2025
🔸e-YDS 2025/9 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2025
Başvuru Tarihleri: 6-14 Ağustos 2025
🔸e-YDS 2025/10 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 27 Eylül 2025
Başvuru Tarihleri: 10-18 Eylül 2025
🔸e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 25 Ekim 2025
Başvuru Tarihleri: 8-16 Ekim 2025
🔸e-YDS 2025/12 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2025
Başvuru Tarihleri: 3-11 Aralık 2025