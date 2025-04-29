e-YDS 2025/6 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş yerleri sorgulama!

ÖSYM tarafından yapılan e-YDS 2025/6 sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Başvurular 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında alındı. Sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulanabilecek. İşte YDS hakkında bilgiler…