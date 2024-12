Herkesin Her Şeyi Bilmesini İstemeyen Dedikoducular:

Birini şikayet ederken "Ama söyleme sakın, sadece sen biliyorsun!" derler ve hemen hemen herkese aynı şekilde anlatırlar. Sonunda sır herkes tarafından bilinir.

Gizli Planlarla Hareket Edip Kendini Açığa Verenler:

"Kimse fark etmesin" diye bir plan yaparlar ama o kadar abartılı davranışlar sergilerler ki, planları ilk 5 dakikada anlaşılır.

Yapmacık Gülümseme Ustaları:

Hiç olmadığı kadar samimi ve yapışkan bir gülümsemeyle yaklaşırlar.

Öyle ki, o gülüşü gören biri genelde "Yine ne istiyor acaba?" diye düşünmeden edemez.

Her Şeyi "Küçük Masum Şakalarla" Söyleme Çabası:

Asıl düşündüklerini "Şaka yapıyorum" diyerek dile getirirler, ama şakanın alt metni o kadar açıktır ki herkes aslında ne demek istediklerini anlar.

Sürekli İma Eden, Ama Direkt Söylemeyenler:

"Bazı insanlar var, çok da güvenmemek lazım" gibi genellemeler yaparlar.

Ama genelde o "bazı insanlar" dedikleri kişi hemen yanlarındadır ve ne demek istediklerini anlamıştır.

Hesapçı Davranışlar:

Çıkar sağlamak için her türlü ince planı yaparken bazen basit şeylerde o kadar uğraşırlar ki, harcadıkları çaba kazandıklarından daha büyük olur.

Herkesi Kandırdığını Zannetme Halleri:

"Bunu kimse fark etmez" diye düşünürler, ama çevredeki herkes durumun farkında olup sessizce gözlemler.

Aniden Aşırı İlgili Olmaları:

Normalde selam bile vermezken bir anda hal hatır sormaya, size yardım teklif etmeye başlarlar. Bu kadar ani değişim şüphe uyandırmadan geçmez.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İspanya Sevilla'daki bir kafeye her gün aynı saatte gelen bir koç, masaya oturup kahvesini bekliyor. Kafenin sahibi, koçu sütlü kahveyle ödüllendiriyor.

Olay sosyal medyada "Koç çok tatlı, insanlar kadar düzenli!" yorumlarıyla viral oldu.



G��LÜ YORUM

@HavvaaEsraa Ortaokuldayken hoca yaprak dökümü kitabını okuyun özetini çıkarın demişti.

Sınıfın çoğu diziyi izliyormuş, dizinin özetini yazmiştı. Ben de izlemediğim için kitabın özetini okuyup onun ozetini çıkarmıştım.

Kitapta, Ali Rıza ölmediği için hoca özetin sonunda öldürenlere düşük vermişti.



TESPİTLİ YORUM

@ESametE25 24 yaş üstü kızla da hiç konuşulmuyo.

Selam diyosun evlen benimle diyo, nasılsın diyosun gel babamdan iste diyo, komik video atıyosun çok komikmiş gel kaçır beni yiğidim diyo, ya siz napıyosunuz kızlar.



ALKIŞLI YORUM

@ayaktadimcisi Hoşlantısı geçen kız zorbalığı diye bir şey var aga bir kız hoşlandığı erkekten artık hoşlanmıyorsa Ebu Cehil gibi davranıyor.