Tarifeler e-devlet’te karşılaştırılabilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını söyledi.



13 ŞİRKETİ KAPSAYACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete yenisinin eklendiğine işaret eden Uraloğlu, "Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek" ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, kıyaslamanın, sistemden farklı kriterler üzerinden gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kıyaslama yapabilecek. Vatandaşlar uygulamaya 'https://www.turkiye.gov.tr/btktarife- karsilastirma' adresinden ulaşabilir" dedi.



REKABETİ ARTIRACAK



Uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğine vurgulayarak şu bilgiyi verdi: "Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) yarışmasında 'Bilgiye Erişim' kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi."

Telefon ve internette en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek. Hesaplı iletişime daha kolay ulaşılacak.

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