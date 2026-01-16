PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sigara bahaneleri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Sigara bahaneleri

Eklenme Tarihi 16 Ocak 2026

Klasik bahaneler:

"Stresliyim." (Stres yokken de içilir ama detay önemli...)

"Keyif sigarası bu." (Keyif = her an)...

"Günde zaten az içiyorum." (Az = paket)...

"Bırakacağım ama zamanı değil." (Zaman = belirsiz)...

"Dedem 90 yaşına kadar içti." (Deden özel üretim)...

Mantıkla direnenler:

"Zaten her şey kanser."

"Bir şeyden öleceğiz."

"Sigara içmeyen de ölüyor."

"Hava bile kirli."

"Doğal tütün bu." (Doğal ölüm garantisi)...

Sosyal bahaneler:

"Arkadaş ortamı."

"Çay-sigara ikilisi."

"Sohbetin tadı çıkmıyor."

"Herkes içiyor."

"İçmezsem dışlanıyorum." (Sigara sosyolojisi)...

Psikolojik savunmalar:

"Kafam dağılıyor."

"Beni sakinleştiriyor."

"Düşünmemi sağlıyor."

"Sinirliyken iyi geliyor."

"Sigara içince ben oluyorum."

En yaratıcı bahaneler:

"Bırakınca daha çok yiyorum."

"Elektronik denedim, o daha zararlı."

"Şimdi bırakılır mı?" (Asla)...

"Bugün son paket." (Yıllardır)...

"İçmezsem elim ayağım titriyor."

Efsane seviye:

"Doktor bile 'azalt' dedi."

"Zaten spor yapıyorum."

"Filtreli bu."

"Light içiyorum."

"Mental olarak bıraktım."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Özel günleri unutmama rehberi 15 Ocak 2026, Perşembe Yorgan kavgası 14 Ocak 2026, Çarşamba Estetikle birbirine benzeyen kadınlar kolonisi 13 Ocak 2026, Salı Erkeklerin telefonu manitasına kaptırma paniği 12 Ocak 2026, Pazartesi
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Resmi İlandır
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Resmi İlandır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kağıthane’de Burak Tunçel’e pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar
Kağıthane'de pusu!
Kağıthane’de otomobile silahlı saldırı: O anlar kamerada!
Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı
Derya Çayırgan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | 3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim | MASAK raporları soruldu
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı