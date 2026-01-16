Klasik bahaneler:
"Stresliyim." (Stres yokken de içilir ama detay önemli...)
"Keyif sigarası bu." (Keyif = her an)...
"Günde zaten az içiyorum." (Az = paket)...
"Bırakacağım ama zamanı değil." (Zaman = belirsiz)...
"Dedem 90 yaşına kadar içti." (Deden özel üretim)...
Mantıkla direnenler:
"Zaten her şey kanser."
"Bir şeyden öleceğiz."
"Sigara içmeyen de ölüyor."
"Hava bile kirli."
"Doğal tütün bu." (Doğal ölüm garantisi)...
Sosyal bahaneler:
"Arkadaş ortamı."
"Çay-sigara ikilisi."
"Sohbetin tadı çıkmıyor."
"Herkes içiyor."
"İçmezsem dışlanıyorum." (Sigara sosyolojisi)...
Psikolojik savunmalar:
"Kafam dağılıyor."
"Beni sakinleştiriyor."
"Düşünmemi sağlıyor."
"Sinirliyken iyi geliyor."
"Sigara içince ben oluyorum."
En yaratıcı bahaneler:
"Bırakınca daha çok yiyorum."
"Elektronik denedim, o daha zararlı."
"Şimdi bırakılır mı?" (Asla)...
"Bugün son paket." (Yıllardır)...
"İçmezsem elim ayağım titriyor."
Efsane seviye:
"Doktor bile 'azalt' dedi."
"Zaten spor yapıyorum."
"Filtreli bu."
"Light içiyorum."
"Mental olarak bıraktım."