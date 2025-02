"DOSTUM, seni terk eden kişi şu an dünyadaki en büyük kaybeden! Ama biz kaybedenlere bir şey demiyoruz çünkü büyük ihtimalle geri dönecek."

"ŞİMDİ özgürlüğün tadını çıkar! Artık 'Bizim dizi başlıyor' diye maç kapattıran kimse yok!"

"BOŞVER be kanka!

Belki de birlikte yaşlanınca kedi koleksiyonu yapmayı planlıyordu, kurtuldun!"

"BUNDAN sonra telefonun yüzde 90'ı şarjlı kalacak. Bu bile başlı başına bir kazanç!"

"ŞU an yalnızsın ama en azından artık 'Ne yiyoruz?' tartışmasına girmen gerekmeyecek."

"O gitti ama asıl soru şu: Sen şu an eski sevgilinin stalk'ladığı kişi misin?

Çünkü intikamın en tatlı hali mutlu görünmek!"

"UNUTMA, 'Evli, mutlu, çocuklu' bir şehir efsanesi olabilir. Ama 'Bekar, tok, huzurlu' gerçek!"

"DERT etme, senin için bir şarkı açıyorum:

'Kendime yeni bir ben lazım!' (Ama önce 2-3 gün depresyon modunu yaşayabilirsin, saygımız sonsuz.)"

"ARTIK kahve sipariş ederken 'Orta şekerli alayım, onunki sütsüz olsun' diye bir çile yok. Keyfine göre takıl!"

"KANKA şu an çok üzgünsün ama hatırla: Bir gün bu ayrılığa teşekkür edeceksin. O gün de muhtemelen başka biriyle buluştuğun gün olacak."

"BUNDAN sonra hediye alırken 'Acaba bunu beğenir mi?' diye stres yok. Artık hediye bütçen tamamen kendine!"

"BELKİ DE bu ayrılık, sana 'En iyi ilişkiler kebapçıda dostlarla yaşanır' gerçeğini hatırlatmak için oldu."

"AYRILIK süreci zordur ama unutma:

Telefonuna tekrar 'hacı' diye kaydedebileceğin eski arkadaşların var!"

"BU bir kayıp değil, aslında bir kazanç! Yeni biriyle tanışana kadar en azından cüzdanındaki para sabit kalacak."

"ŞİMDİ içinden 'Onsuz yapamam' diyorsun ama unutma ki bir zamanlar koltuğa oturmadan önce prizde şarj aleti olup olmadığını kontrol eden bir insandın. Her şeye alışılır!"



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Wolfgang Amadeus Mozart, 18. Yüzyıl'ın en büyük bestecilerinden biri olarak bilinir ama aynı zamanda inanılmaz derecede muzır bir insandı. Bir gün, patronuyla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrası Mozart, ona gizlice küfür içeren bir koro eseri besteledi: "Leck mich im Arsch" (Almanca'da ne anlama geldiğini tahmin edebilirsin). Bu beste yıllarca kayıp sanıldı ama 1991'de ortaya çıktı.



TESPİTLİ YORUM

@skylerisabitch Apartmanda yaşadığım ne zaman aklıma gelse beynim duruyor. 2 metre altımda başka insan uyuyor, nasıl bir ortam, niye kabul ettik biz bu düzeni?!



GÜLÜ YORUM

@cadayinho. Bu kadar kitabı biz nasıl okuyacağız. şunun hapını mapını bir şeyini çıkarın. Gora'daki gibi içelim, yüklesin tüm Japon Edebiyatı falan, ne bilim İskandinav Demokrasisi, Nilgün Bodur vs. Uzaya araba yollamayı biliyorsun Elon Musk...