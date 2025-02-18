PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sevgilisinden ayrılan bir erkeği teselli etmek

Sevgilisinden ayrılan bir erkeği teselli etmek

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 18 Şubat 2025

"DOSTUM, seni terk eden kişi şu an dünyadaki en büyük kaybeden! Ama biz kaybedenlere bir şey demiyoruz çünkü büyük ihtimalle geri dönecek."
"ŞİMDİ özgürlüğün tadını çıkar! Artık 'Bizim dizi başlıyor' diye maç kapattıran kimse yok!"
"BOŞVER be kanka!
Belki de birlikte yaşlanınca kedi koleksiyonu yapmayı planlıyordu, kurtuldun!"
"BUNDAN sonra telefonun yüzde 90'ı şarjlı kalacak. Bu bile başlı başına bir kazanç!"
"ŞU an yalnızsın ama en azından artık 'Ne yiyoruz?' tartışmasına girmen gerekmeyecek."
"O gitti ama asıl soru şu: Sen şu an eski sevgilinin stalk'ladığı kişi misin?
Çünkü intikamın en tatlı hali mutlu görünmek!"
"UNUTMA, 'Evli, mutlu, çocuklu' bir şehir efsanesi olabilir. Ama 'Bekar, tok, huzurlu' gerçek!"
"DERT etme, senin için bir şarkı açıyorum:
'Kendime yeni bir ben lazım!' (Ama önce 2-3 gün depresyon modunu yaşayabilirsin, saygımız sonsuz.)"
"ARTIK kahve sipariş ederken 'Orta şekerli alayım, onunki sütsüz olsun' diye bir çile yok. Keyfine göre takıl!"
"KANKA şu an çok üzgünsün ama hatırla: Bir gün bu ayrılığa teşekkür edeceksin. O gün de muhtemelen başka biriyle buluştuğun gün olacak."
"BUNDAN sonra hediye alırken 'Acaba bunu beğenir mi?' diye stres yok. Artık hediye bütçen tamamen kendine!"
"BELKİ DE bu ayrılık, sana 'En iyi ilişkiler kebapçıda dostlarla yaşanır' gerçeğini hatırlatmak için oldu."
"AYRILIK süreci zordur ama unutma:
Telefonuna tekrar 'hacı' diye kaydedebileceğin eski arkadaşların var!"
"BU bir kayıp değil, aslında bir kazanç! Yeni biriyle tanışana kadar en azından cüzdanındaki para sabit kalacak."
"ŞİMDİ içinden 'Onsuz yapamam' diyorsun ama unutma ki bir zamanlar koltuğa oturmadan önce prizde şarj aleti olup olmadığını kontrol eden bir insandın. Her şeye alışılır!"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Wolfgang Amadeus Mozart, 18. Yüzyıl'ın en büyük bestecilerinden biri olarak bilinir ama aynı zamanda inanılmaz derecede muzır bir insandı. Bir gün, patronuyla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrası Mozart, ona gizlice küfür içeren bir koro eseri besteledi: "Leck mich im Arsch" (Almanca'da ne anlama geldiğini tahmin edebilirsin). Bu beste yıllarca kayıp sanıldı ama 1991'de ortaya çıktı.

TESPİTLİ YORUM
@skylerisabitch Apartmanda yaşadığım ne zaman aklıma gelse beynim duruyor. 2 metre altımda başka insan uyuyor, nasıl bir ortam, niye kabul ettik biz bu düzeni?!

GÜLÜ YORUM
@cadayinho. Bu kadar kitabı biz nasıl okuyacağız. şunun hapını mapını bir şeyini çıkarın. Gora'daki gibi içelim, yüklesin tüm Japon Edebiyatı falan, ne bilim İskandinav Demokrasisi, Nilgün Bodur vs. Uzaya araba yollamayı biliyorsun Elon Musk...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Martı dili ve edebiyatı 17 Şubat 2025, Pazartesi Ağlayan bir erkeğe yapmanız gerekenler 16 Şubat 2025, Pazar Ağlayan bir kadına yapmanız gerekenler 15 Şubat 2025, Cumartesi Ağlayan bir kadına nasıl davranmalıyız 14 Şubat 2025, Cuma
Özcan Deniz’in sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi | Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...
Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
"Belgeleri yargıya vermeye hazırım"
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir