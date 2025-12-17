PODCAST CANLI YAYIN
Sevgililerin bebiş dili

17 Aralık 2025

Sevgililerin birbirine çocuk gibi konuşması, yani o meşhur "bebiş dili", sandığından çok daha yaygın ve aslında epey insani bir durumdur. Mizahı da bilimi de bol.

Nedir bu çocukça konuşma?:

"Aşkım aç mııı?" "Minnoşum gel burayaa..." "Küstüm ama çok az küstüm..." "Sen benim bebiiişimsin." Dil basitleşir, ses tonu yükselir, kelimeler uzar. Dışarıdan bakınca tuhaf, içerden bakınca… sıcak.

Neden yapılır?:
Güven göstergesi. İnsan, güvende hissettiği yerde "ciddiyet zırhını" indirir. Çocuk dili = "Yanındayken savunmasız olabilirim."

Bağ kurma refleksi:

Bebeklerle konuşurken kullanılan dil, beynin şefkat merkezini aktive eder. Sevgililerde de benzer bir bağlanma mekanizması çalışır.

Özel alan yaratma:

Bu dil genelde başkalarının yanında değil, iki kişilik evrende kullanılır. Bir nevi gizli şifre.

Stres azaltma:

Hayat yetişkin, faturalar yetişkin, sorumluluklar yetişkin… Ama "minnoş konuşma" birkaç dakikalığına her şeyi iptal eder.

Herkes yapar mı?:

Yapmayan: "Asla yapmam." Yapan: "Kimse duymadıysa sayılmaz." Araştırmalar, uzun süreli ilişkilerde bu tür konuşmanın ilişki memnuniyetini artırabildiğini söylüyor. Yani bilim bile "bebişim" diyor.

Ne zaman sorun olur?:

Sürekli ve herkesin ortasında yapılıyorsa... Gerçek iletişimin yerini alıyorsa... Taraflardan biri rahatsız olup söyleyemiyorsa... O zaman "sevimlilik"ten "sinir bozucuya" geçiş yapar.

Kısa özet:

Sevgililerin çocuk gibi konuşması, olgunlaşmamışlık değil; rahatlamışlıktır.

