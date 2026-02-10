Bazı erkekler vardır… Aslında iyi niyetlidir. Kalbi temizdir. Ama davranışları "Bluetooth açık, eşleşme yok" seviyesindedir. Bilim insanları hâlâ bu gizemli türü inceliyor. Biz ise saha çalışması yaptık. Kahve masalarında, WhatsApp gruplarında ve "yok artık" denilen anlarda derlenen sonuçlar aşağıda.

"Ben öyle biri değilim ya" diyerek tam o kişi olmak: - Mesela ben trip atan biri değilim. (5 dakika sonra seen atar.) Bu cümle genelde şu davranışların fragmanıdır: 6 Mesajı geç cevaplama. 6 Soğuk yapma. 6 Sessizce drama üretme. Spoiler: O kişi sensin.

Dinliyormuş gibi yapıp hiçbir şey hatırlamamak: Kadın: Annemle tartışmıştım bugün… Erkek: Hı hı… (İki gün sonra) Erkek: Annen nasıldı? Hasta mıydı? Kadın iç sesi: Ben bunu sana 3 bölüm önce anlatmıştım…

Sürekli eski sevgili referansı vermek: "Benim eski sevgilim böyle yapmazdı." "Eski sevgilim de bunu severdi." Kardeşim… Onu özlüyorsan git, kapıyı kapatma.



Plansızlığın yeni akımı: "Bakarız": - Akşam ne yapalım? - Bakarız. Bakarız = Hiçbir şey planlamadım. Sen düşün. Ben sonradan karar veririm. Bu kelime ilişkilerde mini bir depremdir.

Empati yerine "Abartıyorsun" demek: Kadın: Bugün çok kötü hissettim. Erkek: Abartıyorsun. Bu cümle şudur: "Senin duygularını şu an sistemden kaldırıyorum."

İlgi sadece flört modundayken var: İlişki başı: "Uyandın mı?" "Yedin mi?" "Üşüdün mü?" 3 ay sonra: Emojiyle ilişki yürümez.



Söz verip buharlaşmak: - Yarın ararım. (Yarın gelir… ama arama gelmez.) Erkekler bunu küçük detay sanır. Kadınlar bunu karakter testi sayar.

Küçümseyen şakalar: "Şaka yaptım yaa." Şaka güzel şeydir. Ama karşı tarafı küçük hissettiriyorsa, adı şaka değil Wi-Fi kesintisidir.

Duygusal kaçak göçmenlik: Sorun konuşulunca: 6 Sus. 6 Kaç. 6 Konu değiştir. 6 PlayStation aç. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Ama uzun vadede ilişkiyi Border'dan geri çevirir. Sonuç: Kadınlar mucize istemiyor. Rolex beklemiyor. Ferrari hayali kurmuyor. Sadece: 4 Tutarlılık. 4 İlgi. 4 Empati. 4 Biraz plan. 4 Biraz da adamlık istiyor. Gerisi zaten bonus paket.