Erkeklerin gözünde kadının kaybettiren hareketleri

Eklenme Tarihi 11 Şubat 2026

Bazı kadınlar vardır… Aslında harikadır. Zekidir, eğlencelidir. Ama bazı davranışlar vardır ki erkek beyninde "Acaba kaçsam mı?" alarmını sessizce çalıştırır. Not: Bu bir genelleme değildir. Ama çok tanıdıktır.

"Bir şey yok" deyip her şeyin olması: Kadın: Bir şey yok. Erkek: Tamam. (10 dakika sonra) Kadın: Zaten sen beni hiç anlamıyorsun. Erkek iç sesi: Ben hangi sınavdayım şu an?

Tripi puzzle gibi sunmak: Trip vardır. Bir de ipucu vermeden trip vardır. Bakışlar, sessizlik, tek kelimelik cevaplar… Erkek çözmeye çalışır ama kutuda parça eksiktir.

Sürekli test etmek: - Bakalım beni mi seçecek arkadaşlarını mı? - Mesaj atmazsam merak edecek mi? İlişki bu noktada duygusal değil, deney düzeneği olur.

Geçmişi sürekli önüne koymak: 2019'da söylediğin bir cümle… 2026'da delil olarak masaya gelir. Erkek şaşkın: Ben bunu ne zaman söylemiştim ya?

Kıyaslama olimpiyatları: "X'in sevgilisi şöyle yapıyor…" "Y'nin sevgilisi bunu almış…" Erkek bunu duyunca otomatik savunma moduna geçer.

Aşırı kontrol – Nerdesin? Kiminlesin? Niye online'sın? Başta ilgi gibi gelir. Sonra konum paylaşmadan yaşayamama seviyesine çıkar. Erkek: Ben ilişki mi yaşıyorum, denetimde miyim?

Her şeyi drama çevirme yeteneği: Geç cevap. Umursamıyor Yorgun. Soğudu Sessiz. Kesin biri var Erkek: Ben sadece duş almıştım…

"Ben böyleyim" savunması: Bu cümle iki taraf için de tehlikelidir ama erkek beyninde şu çeviriyi yapar: "Bu konuda hiç esneklik yok."

İlginin hep karşıdan beklenmesi: Aramaz. Sormaz. Plan yapmaz. Ama ilgilenilmesini ister. Erkek bir noktada şunu hisseder: Tek başıma ilişki yürütüyorum.

İletişim yerine ima sanatı: "Benim aslında ne demek istediğimi anladın sen." Hayır. Erkek anlasaydı, bu liste olmazdı.

Sonuç raporu: Erkekler de mucize istemez. Zihin okumayı hiç istemez. Tripten doktora tez yazmak istemez. İstedikleri şey çok net:

Açık iletişim

Güven

Netlik

Biraz huzur

Biraz da kahkaha Gerisi zaten gönüllü efor.

